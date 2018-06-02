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Aslan’da ilk hedef

Sarı-Kırmızılılar, Campbell için elini çabuk tutuyor. 25 yaşındaki oyuncu için menajeriyle masaya oturulacak

Aslan’da ilk hedef Joel Campbell
G.Saray'da ısrarı sürüyor... Geçtiğimiz sezon 'nın Real Betis takımında kiralık olarak forma giyen Campbell'ı takımında isteyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yöneticilere, "Campbell sistemimin önemli bir parçası olacak. Acele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ASLAN HAREKETE GEÇİYOR
BU ifadeler sonrası harekete geçen yönetim, Kosta Rikalı kanat oyuncusunun menajeri ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak. 'le sözleşmesi biten Campbell'ın bonservisi elinde bulunuyor.



AVRUPA'NIN DEVLERİ SIRADA
Campbell'ı isteyen sadece G.Saray değil... İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de Kosta Rikalı yıldız oyuncunun peşinde olduğu bildirildi. G.Saray, bu nedenle transferde acaleci olmak zorunda

10 GÜN İÇİNDE BİTİRELİM!
CİMBOM, 'nda forma giyecek oyuncuyla 10 gün içinde anlaşma zemini arayacak. Yönetim, 2 hafta sonra başlayacak Dünya Kupası'ndan sonra oyuncunun ücretinin artacağı görüşünde.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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