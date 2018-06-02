Aslan’da ilk hedef Joel Campbell

G.Saray'da Joel Campbell ısrarı sürüyor... Geçtiğimiz sezon İspanya'nın Real Betis takımında kiralık olarak forma giyen Campbell'ı takımında isteyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yöneticilere, "Campbell sistemimin önemli bir parçası olacak. Acele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
ASLAN HAREKETE GEÇİYOR
BU ifadeler sonrası harekete geçen yönetim, Kosta Rikalı kanat oyuncusunun menajeri ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak. Arsenal'le sözleşmesi biten Campbell'ın bonservisi elinde bulunuyor.
AVRUPA'NIN DEVLERİ SIRADA
Campbell'ı isteyen sadece G.Saray değil... İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de Kosta Rikalı yıldız oyuncunun peşinde olduğu bildirildi. G.Saray, bu nedenle transferde acaleci olmak zorunda
10 GÜN İÇİNDE BİTİRELİM!
CİMBOM, Dünya Kupası'nda forma giyecek oyuncuyla 10 gün içinde anlaşma zemini arayacak. Yönetim, 2 hafta sonra başlayacak Dünya Kupası'ndan sonra oyuncunun ücretinin artacağı görüşünde.
ASLAN HAREKETE GEÇİYOR
BU ifadeler sonrası harekete geçen yönetim, Kosta Rikalı kanat oyuncusunun menajeri ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak. Arsenal'le sözleşmesi biten Campbell'ın bonservisi elinde bulunuyor.
AVRUPA'NIN DEVLERİ SIRADA
Campbell'ı isteyen sadece G.Saray değil... İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de Kosta Rikalı yıldız oyuncunun peşinde olduğu bildirildi. G.Saray, bu nedenle transferde acaleci olmak zorunda
10 GÜN İÇİNDE BİTİRELİM!
CİMBOM, Dünya Kupası'nda forma giyecek oyuncuyla 10 gün içinde anlaşma zemini arayacak. Yönetim, 2 hafta sonra başlayacak Dünya Kupası'ndan sonra oyuncunun ücretinin artacağı görüşünde.
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