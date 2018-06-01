;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Seçim öncesi Fenerbahçe'de şok gelişme

'un yeni hocası oldu

'de bu sezon küme düşen , teknik direktörlük görevine 'ı getirdi.

Osmanlıspor yeni hocasını buldu

1. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile 3 yıllığına anlaştı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, () Olağan Genel Kurulunda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eski teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık bir dönem için anlaştık. Yeni dönemde takımın başında olacak." dedi.

Takımdaki bazı futbolcularla ilgili transfer dedikodularına ilişkin de konuşan Yurtgüven, "Sözleşmesi devam eden futbolcularımızı bırakmayacağız. Basında transferi söz konusu olan futbolcularla ilgili bonservis bedeli belirlemedik. Mevcut kadromuzu koruyacağız. Serdar Gürler veya başka bir isimle ilgili bize gelen herhangi bir resmi teklif yok. Zaten satmayacağımız bir futbolcu için bonservis bedeli de belirlemedik." diye konuştu.

Teknik direktör Akçay, 2015-2016 sezonunda Osmanlıspor'u 'de 5. yaparak 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini sağlamıştı. Başkent ekibi, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalmıştı.

Etiketler: , , , , , ,
  • 01 Haziran 2018, Cuma 15:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ