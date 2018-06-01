A Milli Futbol Takımı Tunus ile 2-2 berabere kaldı

Milli Takımımızın gollerini 54. dakikada penaltıdan Cenk Tosun ve 90. dakikada Çağlar Söyüncü kaydederken, Tunus'un gollerini 56. dakikada Anice Badri ve 79. dakikada Ferjani Sassi kaydetti

Mücadelenin 59. dakikasında Cenk'in babası ve ailesi tribünde bir taraftar grubu ile tartışınca Milli Takımın yıldızı çıldırdı. Cenk'in golünden sonra tribünden atılan yanıcı madde Cenk Tosun'un ailesinin üzerine geldi ve aile ile taraftarlar arasında münakaşa çıktı. Yıldız oyuncu, olaylar sonrası 60. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.





Mücadelenin 90. dakikasında taraftarların sahaya girmesi sonucu hakem maçı bitirdi ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.