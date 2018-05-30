Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine transfer arayışları devam ederken, yönetimin görüşmelere başlandığı öne sürülen Bernard'dan açıklama geldi. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi biten Bernard, Beşiktaş'ı doğruladı. Brezilyalı, "Beşiktaş'ı biliyorum. Şu anda acele karar vermek istemiyorum. Ancak Beşiktaş büyük bir takım. Beşiktaş benim için transferde çok cazip bir seçenek" dedi.
BEŞİKTAŞ İMZA PARASI VERECEK
Beşiktaş yönetiminin bu transferde oyuncuya imza parası teklif edeceği de gelen haberler arasında. Bernard kariyerine ülkesinde Democrata takımında başladı. Ardından Atletico MG'ye geçen Bernard, 2013 yılında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna devi, Bernard için o dönem 25 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
SOL KANAT VE FORVET OYNUYOR
Bernard, 5 yıldır Shakhtar Donetsk forması giyiyor. Brezilyalı futbolcu bu sezon ligde 18 maçta 6 gol, 3 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 3 gol atan Bernard, bu sezonun genelinde çıktığı 29 resmi maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kariyeri boyunca 15 kez milli olan Bernard bu maçlarda 1 gol attı.
BEŞİKTAŞ İMZA PARASI VERECEK
Beşiktaş yönetiminin bu transferde oyuncuya imza parası teklif edeceği de gelen haberler arasında. Bernard kariyerine ülkesinde Democrata takımında başladı. Ardından Atletico MG'ye geçen Bernard, 2013 yılında Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna devi, Bernard için o dönem 25 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
SOL KANAT VE FORVET OYNUYOR
Bernard, 5 yıldır Shakhtar Donetsk forması giyiyor. Brezilyalı futbolcu bu sezon ligde 18 maçta 6 gol, 3 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 3 gol atan Bernard, bu sezonun genelinde çıktığı 29 resmi maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kariyeri boyunca 15 kez milli olan Bernard bu maçlarda 1 gol attı.
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