Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman imzayı attı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine bordo mavili takımın yeni hocası Ünal Karaman'ın dışında Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da katıldı.

Ünal Karaman'ın açıklamaları şöyle:

"BAŞARIYI DA ACIYI DA BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

"Bu camianın bir parçası olarak bana bu görevi tevdi ettikleri için yönetime teşekkür ediyorum. Ben buraya geldiğim hiçbir dönem de resmi olmadım. bu şehrin seviniciyle sevindim, hüznüyle kederlendim. Bu şehrin değerleri içerisinde kendi değerlerimi gördüm. Başarı da yaşayacaksak acı da yaşayacaksak hep berabere yaşayacağız. Bu taraftarla inşallah güç birliği oluşturacağız ve inşallah başarılı olacağız."

"RIZA ÇALIMBAY'LA GÖRÜŞEBİLİRİM"

"Ben bu şehre yıllarımı verdim. 1990 yılında geldim buraya. İstanbul'da da İzmir'de de yaşasam çalan 10 telefonumdan 8'i Trabzonlu'dur. İhtiyaç duyduğumuz takdirde eski çalışanlarla da görüşebiliriz."

"TRANSFER İÇİN BİRKAÇ GÜNDÜR GÖRÜŞME HALİNDEYDİK"

"Birkaç gündür görüşüyorduk. Hayrettin ağabey önceki gün aradı ve 'daha ciddi boyutta görüşmemiz lazım' dedi. Bize söyleyecek bir söz kalmadı, akşamında buradaydık."

"BEN BURANIN HAMURUNDA VARIM"

"Bizim formülümüz sevgi. Tek başına elbette birçok şeyi aşamayız. Samimi duygularımızı samimi insanlarla birlikte çalışıp bu yumağı büyütmek istiyorum. 9 yıl profesyonel futbol oynadım. Ben buranın hamurunda varım. Ben sokaktaki bir insanım, sokaktaki bir taraftarım."

"SAMİMİ İNSANLARIN OLACAĞI BİR KADRO KURACAĞIZ"

"Yerli yabancı kavramını hiç kullanmadım. Yüreğini samimi olarak sahaya akıtan birisi bizim için yabancı değil, özdür. Samimi insanların olabileceği bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Özkan hoca gibi de bir değerimiz var. Hem profesyonel kadroda hem de altyapıda görüşlerine değer verdiğimiz bir insan."

"MADDİYAT AÇISINDA BİZİ YORMAYACAK BİR KADRO YAPACAĞIZ"

Kadromuzla alakalı bir durum tespiti yapmak gerekiyor, yetenek tespitinden daha ziyade. Kulüp bütçesini de zorlamayacak şekilde neler yapabilirizin hesabı kitabı yapılacak. Bunların ötesinde camiamıza hizmet verebilecek ama maddiyat açısından da bizi yormayacak bir kadro oluşumu söz konusu olacak.

İşte Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu açıklamaları:

"ELİMİZDEKİ KADRO ŞİŞKİN VE MALİYETLİ"

"Elimizde maliyetli ve şişkin bir kadro var. Kulübe zarar vermeyecek şekilde yapılması gerekenleri yapacağız. Yeni alınacak oyuncular için de gidecek oyuncuları için de bazı girişimlerde bulunacağız. Trabzonspor'un imkanlarını biliyorsunuz, yapılması gerekenleri hepiniz biliyorsunuz. Önerilerinizi ve eleştirilerinizi mutlaka yapın ama işin gerçeğini de bizden öğrenin."