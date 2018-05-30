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İMSAKİYE RAMAZAN
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yapacağız

Biz de taraftar da hücum u istiyor. Eğer değişir ve istediğimiz gibi olursa onunla devam ederiz. Bundan sonra ne kadar para varsa futbola yatıracağız. Şampiyon olmalıyız ki her anlamda önümüz açılsın

4-5 transfer yapacağız
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör 'ın geleceği ve politikaları hakkında da bilgi verdi. Kocaman ile in ardından oturup konuşucaklarını belirten Yıldırım, "Tribünler ve camia bir şey istiyor. Hücum edelim gol atalım diyor. Aykut hoca bu yönde değişirse devam ederiz" dedi.

Aykut hoca listeyi bize verdi
Yıldırım şöyle devam etti: Aykut hoca ile sezon bitişinde konuşmuştuk. 4-5 transfer yapacağız. Aykut Kocaman'ın tespit ettiği oyuncular var. Liste halinde bize verdi. Seçimden sonra gündeme gelecek.

DOĞRU VE ZAMANINDA OLACAK
Kocaman'ın dışında scout ekibimizin tespit ettikleri de var. Seçimin ardından hocamızla tekrar bir araya gelip her şeyi gözden geçireceğiz. ve zamanında transfer yapmak için çaba harcayacağız.

GENÇ VE KALİTELİ TOPÇU ALACAĞIZ
Tesisleşme, arazi gibi işlere çok yatırım yaptık. Şunu söylemek isterim ki bundan sonra parayı a ve takım sporlarına harcayacağız. Hocanın isteğine göre ihtiyaç olan bölgelere genç ve iyi oyuncular alacağız.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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