Uzun bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Marouane Fellaini'den kesin olarak vazgeçildi... Hem Belçikalı yıldızın menajerinin sürekli değişen istekleri hem de Milan'ın yaptığı yüksek teklif sonrası maliyetin artmasının bu kararda etkili olduğu öğrenildi. Fellaini'nin kısa süre içinde Milan'a imza atması bekleniyor.
Fellaini defteri artık kapandı
Etiketler: Marouane Fellaini , Beşiktaş
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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