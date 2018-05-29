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Fellaini defteri artık kapandı

Fellaini defteri artık kapandı
Uzun bir süredir 'ın gündeminde yer alan Marouane Fellaini'den kesin olarak vazgeçildi... Hem Belçikalı yıldızın menajerinin sürekli değişen istekleri hem de Milan'ın yaptığı yüksek teklif sonrası maliyetin artmasının bu kararda etkili olduğu öğrenildi. Fellaini'nin kısa süre içinde Milan'a imza atması bekleniyor.
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