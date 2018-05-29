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En az 6 yıla ihtiyacımız var

3 hedefimiz var. Kenetlenmek, sportif başarı ve anlayışını değiştirmek Taraftarı yeniden tribüne çekip futbolu baştan aşağı değiştireceğiz. UEFA ile oturup konuşacağız. Bazı konularda esneklik olabilir. Elbette yıldızımız olacak. Ama en büyük imiz mantalite. Hayal satmıyoruz.

En az 6 yıla ihtiyacımız var
F.Bahçe başkan adayı hafta sonundaki kongre öncesi Takvim Gazetesi'ni ziyaret etti. Turkuvaz Grubu'nun Spor Müdürleri ve Spor Yazarları ile sohbet gerçekleştirdi. İşte 'un hedefleri ve projeleri: Öncelikle 3 hedefimiz var. Kenetlenmek, sportif başarı ve anlayışını değiştirmek. Bunun için de en aki döneme yani 6 yıla ihtiyaç var.

TARAFTAR TRİBÜNDEN UZAKLAŞTI
Öncelikle futbolun toparlanması gerekiyor. Baştan aşağıya futbolu değiştirmek istiyoruz. Taraftarlar tribünden uzaklaştı. Kombine satışları ve loca satışları çok düşük. Bu sorunu en kısa zamanda çözmek istiyoruz.

UEFA İLE OTURUP KONUŞACAĞIZ
VEDA vefa, feda gibi bir projemiz yok. Zirveye oynayan bir takım planlıyoruz. UEFA'nın finansal fair-play kararı var. Ama bu konuda UEFA ile görüşeceğiz. Bazı konularda esneklikler olabilir. Anlatıp, oturup konuşmak gerekiyor.



FENER'İN POTANSİYELİ YÜKSEK
Dünyanın futbola bakış açısı bambaşka. Scout'undan başkanına kadar ayrı bir dünya var. En büyük imiz mantalite. Hayal satmıyoruz. Ben de taraftarım. Benim de duygularım var. F.Bahçe'nin potansiyeli çok yüksek.

F.BAHÇE ÇABUK TOPARLAYACAKTIR
Doğru dokunuşlarla F.Bahçe çok çabuk toparlayacaktır. Marifet oyuncuyu keşfedip parlatıp satmak. 6 scout ile çalışıyoruz. 110 kişilik futbolcu havuzumuz var. Uzun süredir profesyonallerle çalışıp önemli projeler üretiyoruz.

KULÜPLER OMUZ OMUZA VERMELİ
F.Bahçe Başkan Adayı Ali Koç, başkan seçildiği taktirde kulüp başkanlarıyla temasa geçeceğini söyledi. Ali Koç, "Kulüpler omuz omuza verirse her türlü sorunu aşar. de bunun lokomotifi olur" dedi. Beşiktaş'ın Vodafone ile yaptığı ortaklığa da değinen Koç, "Kapı kapı sponsor arayan kulüp olmamalıyız. Bunun için de herkesin omuz omuza vermesi gerekiyor. Spor markanız güçlü olursa bu ülkenin tanıtımına da büyük katkı sağlar" diye konuştu.
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