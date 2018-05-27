Valbuena FENER’DE KALIYOR!

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Dünya Kupası kadrosuna almadığı yıldızlar arasından bir 'yedek kadro' belirledi. Brezilya'nın ana kadrosunda sakatlık olması halinde turnuva öncesinde kafileye dahil edilebilecek oyuncular için hazırlanan 12 kişilik havuzda, Fenerbahçe'den Giuliano'ya da yer verildi. Beşiktaş'tan ayrılan Anderson Talisca ise listedeki 12 kişinin arasında yer almamış olması son derece dikkat çekici bir durum olarak görüldü.
Valbuena'nın Fener'de kalma ihtimali her geçen gün artmaya başladı. Fransız futbolcunun yüksek ücretine hiçbir kulüp yaklaşamadı.
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