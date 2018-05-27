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Valbuena FENER’DE KALIYOR!

’nın hocası Tite, için 12 kişilik yedek liste hazırladı. Listede da var. ise yok...

Valbuena FENER’DE KALIYOR!
Tite, kadrosuna almadığı yıldızlar arasından bir 'yedek kadro' belirledi. Brezilya'nın ana kadrosunda sakatlık olması halinde turnuva öncesinde kafileye dahil edilebilecek oyuncular için hazırlanan 12 kişilik havuzda, 'den 'ya da yer verildi. 'tan ayrılan Anderson ise listedeki 12 kişinin arasında yer almamış olması son derece dikkat çekici bir durum olarak görüldü.

Valbuena'nın Fener'de kalma ihtimali her geçen gün artmaya başladı. Fransız futbolcunun yüksek ücretine hiçbir kulüp yaklaşamadı.
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