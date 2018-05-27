Tarihi bir zafere şahit olduk

Galatasaray'da dün gerçekleşen olağan genel kurulda yeniden başkanlık görevine seçilen Mustafa Cengiz, kongre zaferinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Başkan Cengiz, "Bu kongrede tarihi bir ana şahitlik ettik. u tarihi anı kesinlikle sosyologlar inceleyecektir. Klişeler paramparça oldu. Ezberler bozuldu" diye konuştu.
LİSELİ BAŞKAN ALGISI YIKILDI
Galatasaray'ın Başkanı G.Saray Lisesi mezunu olur algısının yıkıldığını da sözlerine ekleyen Cengiz, "Benim seçimi kazanmamla bu algı da tamamen yıkıldı. Biz herkesin başkanıyız" dedi.
CANIMIZDAN KUTSAL...
Mustafa Cengiz ayrıca şunları söyledi: "Bize teslim ettiğiniz emaneti, görevde kaldığımız süre içinde kendi canımızdan, kendi malımızdan kutsal sayıp koruyacağımıza söz veriyorum".
POLAT TAM 7 YIL SONRA
2011 yılındaki mali genel kurulda ibra edilmeyen ve bu tarihten itibaren hiçbir genel kurula gelmeyen G.Saray'ın eski başkanı Adnan Polat, dünkü seçimde yerini aldı.
KONGREDE KAZANAN YİNE TARAFTAR
G.Saray'da gerçekleşen kongrede mevcut başkan Mustafa Cengiz'i destekleyen Sarı-Kırmızılı taraftarların bu isteği kongre üyeleri tarafından da karşılık buldu. Ocak ayındaki seçimde de taraftar Cengiz'i desteklemiş ve bu kongrede Dursun Özbek dönemi sona ermişti.
ALİ FATİNOĞLU: YİNE ADAY OLACAĞIM
G.Saray'da dün yapılan kongrede başkan adayı olarak yarışan ve 207 oyla son sırada yer alan Ali Fatinoğlu, bir sonraki kongrede yeniden başkan adayı olacağını söyledi.
LİSELİ BAŞKAN ALGISI YIKILDI
Galatasaray'ın Başkanı G.Saray Lisesi mezunu olur algısının yıkıldığını da sözlerine ekleyen Cengiz, "Benim seçimi kazanmamla bu algı da tamamen yıkıldı. Biz herkesin başkanıyız" dedi.
CANIMIZDAN KUTSAL...
Mustafa Cengiz ayrıca şunları söyledi: "Bize teslim ettiğiniz emaneti, görevde kaldığımız süre içinde kendi canımızdan, kendi malımızdan kutsal sayıp koruyacağımıza söz veriyorum".
POLAT TAM 7 YIL SONRA
2011 yılındaki mali genel kurulda ibra edilmeyen ve bu tarihten itibaren hiçbir genel kurula gelmeyen G.Saray'ın eski başkanı Adnan Polat, dünkü seçimde yerini aldı.
KONGREDE KAZANAN YİNE TARAFTAR
G.Saray'da gerçekleşen kongrede mevcut başkan Mustafa Cengiz'i destekleyen Sarı-Kırmızılı taraftarların bu isteği kongre üyeleri tarafından da karşılık buldu. Ocak ayındaki seçimde de taraftar Cengiz'i desteklemiş ve bu kongrede Dursun Özbek dönemi sona ermişti.
ALİ FATİNOĞLU: YİNE ADAY OLACAĞIM
G.Saray'da dün yapılan kongrede başkan adayı olarak yarışan ve 207 oyla son sırada yer alan Ali Fatinoğlu, bir sonraki kongrede yeniden başkan adayı olacağını söyledi.
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