Tarihi bir zafere şahit olduk

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Cengiz bir kez daha başkanlığa seçildi. 16. sandık sonucuna göre; Cengiz'in başkan seçilmesi garantilendi. 4 bin 803 üyenin oy kullandığı seçimde; Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu ile yarışan Mustafa Cengiz rakiplerine büyük bir fark attı.