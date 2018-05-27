G.Saray'ın şampiyonluğundaki en önemli etkenlerden biri Fatih Terim'in gelişi sonrası derbi maçlarda alınan başaralı sonuçlar oldu. G.Birliği yenilgisi sonrası evinde Başakşehir'i mağlup ederek hayati bir 3 puan alan Galatasaray, zirveyi bırakmayacağını herkese göstermişti.
KRİTİK VİRAJ ALANYA
Cimbom için bir kritik viraj da Alanya deplasmanı oldu. Sinan Gümüş'ün son anlarda attığı golle bu maçı kayıpsız geçen G.Saray, 31. haftadaki Beşiktaş derbisine daha öz güvenli çıktı. Sezonun ilk yarısında Igor Tudor yönetiminde büyük maçlarda hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Fatih Terim'in yönetimide derbilerde bambaşka bir görüntü çizmeye başlamıştı. Bu durum Beşiktaş maçında da devam etti. İç sahada taraftarıyla büyük bir birliktelik yakalayan ve Türk Telekom Stadı'nı rakiplerine dar eden Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Beşiktaş'ı yenerek hem rakibini yarıştan kopardı, hem de şampiyonluk için dev bir adım attı.
HERKES İNANDI
Terim'in Beşiktaş maçı sonrası, "Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Hak ettik mi? Hak ettik." ifadeleri de camianın motivasyon kaynağı olmuştu. Ayrıca Beşiktaş derbisinde penaltı kaçıran Gomis için Terim'in sarf ettiği, "Yine penaltı olsa yine ona attırırım" sözleri de Galatasaray'ın 21. şampiyonluğu için anahtar bir cümle olacaktı.
YARIN: FİNALLERİN TAKIMI GALATASARAY...
EVREN TURHAN / 21'İN ÖYKÜSÜ
KRİTİK VİRAJ ALANYA
Cimbom için bir kritik viraj da Alanya deplasmanı oldu. Sinan Gümüş'ün son anlarda attığı golle bu maçı kayıpsız geçen G.Saray, 31. haftadaki Beşiktaş derbisine daha öz güvenli çıktı. Sezonun ilk yarısında Igor Tudor yönetiminde büyük maçlarda hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Fatih Terim'in yönetimide derbilerde bambaşka bir görüntü çizmeye başlamıştı. Bu durum Beşiktaş maçında da devam etti. İç sahada taraftarıyla büyük bir birliktelik yakalayan ve Türk Telekom Stadı'nı rakiplerine dar eden Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Beşiktaş'ı yenerek hem rakibini yarıştan kopardı, hem de şampiyonluk için dev bir adım attı.
HERKES İNANDI
Terim'in Beşiktaş maçı sonrası, "Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Hak ettik mi? Hak ettik." ifadeleri de camianın motivasyon kaynağı olmuştu. Ayrıca Beşiktaş derbisinde penaltı kaçıran Gomis için Terim'in sarf ettiği, "Yine penaltı olsa yine ona attırırım" sözleri de Galatasaray'ın 21. şampiyonluğu için anahtar bir cümle olacaktı.
YARIN: FİNALLERİN TAKIMI GALATASARAY...
EVREN TURHAN / 21'İN ÖYKÜSÜ
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