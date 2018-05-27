;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Rota mecburen Pierre Gignac
  2. Tarihi bir zafere şahit olduk

ettik mi? Hak ettik

’in gelişi ile derbi fobisini yenen , Beşiktaş galibiyetiyle şampiyonluk için dev bir adım atmıştı. Terim’in maç sonundaki sözleri de camiayı havaya sokmuştu...

Hak ettik mi? Hak ettik
G.Saray'ın şampiyonluğundaki en önemli etkenlerden biri Fatih Terim'in gelişi sonrası derbi maçlarda alınan başaralı sonuçlar oldu. G.Birliği yenilgisi sonrası evinde Başakşehir'i mağlup ederek hayati bir 3 puan alan , zirveyi bırakmayacağını herkese göstermişti.

KRİTİK VİRAJ ALANYA
Cimbom için bir da Alanya deplasmanı oldu. Sinan Gümüş'ün son anlarda attığı golle bu maçı kayıpsız geçen G.Saray, 31. haftadaki Beşiktaş derbisine daha öz güvenli çıktı. Sezonun ilk yarısında Igor yönetiminde büyük maçlarda hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Fatih Terim'in yönetimide derbilerde bambaşka bir görüntü çizmeye başlamıştı. Bu durum Beşiktaş maçında da devam etti. İç sahada taraftarıyla büyük bir birliktelik yakalayan ve Stadı'nı rakiplerine dar eden Sarı-Kırmızılılar, 'de bitime 3 hafta kala Beşiktaş'ı yenerek hem rakibini yarıştan kopardı, hem de şampiyonluk için dev bir adım attı.

HERKES İNANDI
Terim'in Beşiktaş maçı sonrası, "Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Hak ettik mi? Hak ettik." ifadeleri de camianın motivasyon kaynağı olmuştu. Ayrıca Beşiktaş derbisinde penaltı kaçıran için Terim'in sarf ettiği, "Yine penaltı olsa yine ona attırırım" sözleri de Galatasaray'ın 21. şampiyonluğu için anahtar bir cümle olacaktı.

YARIN: FİNALLERİN TAKIMI GALATASARAY...

EVREN TURHAN / 21'İN ÖYKÜSÜ
Etiketler: , , , , , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ