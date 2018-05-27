Cengiz'le yola devam

Galatasaray istikrar dedi... Sarı-Kırmızılı kulübün dün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen 4 adayın yarıştığı olağan genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Cengiz yeniden başkanlık görevine seçildi. 4803 üyenin oy kullandığı başkanlık seçiminde tam 2525 oy olarak rakiplerine büyük bir fark atan Cengiz, 3 yıllığına Sarı- Kırmızılı kulübün başkanı oldu. 20 Ocak 2018'deki olağanüstü kongrede Dursun Özbek'i devirerek göreve gelen Cengiz üst üste 2. seçimi de kazanmış oldu.
DURSUN ÖZBEK'E 1164 OY FARK ATTI
2525 oyla genel kurulda kullanılan oy sayısının yarısından fazlasını alan Mustafa Cengiz'i 1361 oyla Dursun Özbek takip etti. Diğer adaylardan Ozan Korkut 659 oy alırken, Ali Fatinoğlu 207 oyda kaldı. Mustafa Cengiz oyların sayımına başlanmasının ardından bitime 4 sandık kala başkanlığını garantiledi. Bu esnada genel kurulun gerçekleştiği salonda büyük coşku yaşandı.
SADECE 4. SANDIKTA GERİDEYDİ
Genel kurulda açık ara başkan seçilen Mustafa Cengiz, 20 sandıktan sadece 4. sandıkta ikinci çıktı. 4. sandıkta Dursun Özbek 89 oyla birinci olurken, Cengiz, 85 oyla ikinci sırada yer aldı. Başkan adaylarından Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu seçimi kaybetmelerinin ardından kongrenin kazananı olan Mustafa Cengiz'in yanına giderek rakiplerini tebrik etti.
DURSUN ÖZBEK'E 1164 OY FARK ATTI
2525 oyla genel kurulda kullanılan oy sayısının yarısından fazlasını alan Mustafa Cengiz'i 1361 oyla Dursun Özbek takip etti. Diğer adaylardan Ozan Korkut 659 oy alırken, Ali Fatinoğlu 207 oyda kaldı. Mustafa Cengiz oyların sayımına başlanmasının ardından bitime 4 sandık kala başkanlığını garantiledi. Bu esnada genel kurulun gerçekleştiği salonda büyük coşku yaşandı.
SADECE 4. SANDIKTA GERİDEYDİ
Genel kurulda açık ara başkan seçilen Mustafa Cengiz, 20 sandıktan sadece 4. sandıkta ikinci çıktı. 4. sandıkta Dursun Özbek 89 oyla birinci olurken, Cengiz, 85 oyla ikinci sırada yer aldı. Başkan adaylarından Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu seçimi kaybetmelerinin ardından kongrenin kazananı olan Mustafa Cengiz'in yanına giderek rakiplerini tebrik etti.
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