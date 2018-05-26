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Ya ya da !

, Rangers’a pahalı geldi. stoper takımları ile anlaşmazsa ’de kalacak

Ya ABD ya da Fenerbahçe!
Adı ile sıkça anılan 'in İskoç kulübüne transfer olmayacağı öğrenildi. futbolcunun maliyetinin Rangers'ı oldukça aştığı kaydedilirken, Skrtel ile Ligi takımlarının ilgilendiği bildirildi. Skrtel'in ABD takımlarından biri ile iyi bir mali şartlarda sözleşme imzalayabileceği ancak bu gerçekleşmezse 'de kalıp sözleşmesini tamamlayacağı, kendi tercihinin de bu yönde olduğu ifade edildi.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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