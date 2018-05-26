Adı Glasgow Rangers ile sıkça anılan Skrtel'in İskoç kulübüne transfer olmayacağı öğrenildi. Slovak futbolcunun maliyetinin Rangers'ı oldukça aştığı kaydedilirken, Skrtel ile ABD Ligi takımlarının ilgilendiği bildirildi. Skrtel'in ABD takımlarından biri ile iyi bir mali şartlarda sözleşme imzalayabileceği ancak bu gerçekleşmezse Fenerbahçe'de kalıp sözleşmesini tamamlayacağı, kendi tercihinin de bu yönde olduğu ifade edildi.
Ya ABD ya da Fenerbahçe!
Skrtel, Rangers’a pahalı geldi. Slovak stoper ABD takımları ile anlaşmazsa Fenerbahçe’de kalacak
Etiketler: Fenerbahçe , ABD , Slovak , Glasgow Rangers , Skrtel
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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