Saray’da tarihi seçim

Şampiyon Galatasaray'da bugün kıran kırana bir seçim yaşanacak... Ocak ayında erken seçime giden Sarı-Kırmızılılar'da Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'i devirerek başkanlık koltuğuna oturmuştu. Bugünkü olağan genel kurulda ise kulübün 38. başkanı seçilecek. Galatasaray uzun bir aradan sonra ilk kez 4 adaylı bir seçime tanıklık edecek.
8 BİN ÜYENİN OY HAKKI VAR
MEVCUT başkan Mustafa Cengiz'le birlikte ocak ayında büyük bir seçim yenilgisi alan Dursun Özbek, genç aday Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu başkanlık için yarışacak. Genel kurul öncesi 8 bin 181 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK
Alınan bilgilere göre 4 bin civarında üye ol kullanmak için genel kurula katılacak. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Üyeler 20 sandıkta oy kullanacak ve Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı belli olacak.
BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANACAK
Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanacak. Seçimin çok büyük bir çekişmeye sahne olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
YASAMAN ÖZBEK'İ HEDEF ALDI
Dursun Özbek'in de yer aldığı Duygun Yarsuvat yönetiminde görev alan Hamdi Yasaman'dan şok bir çıkış geldi. Yasaman, "Özbek'in amacı kendi parasını kurtarmak" dedi.
ELMAS ALTAYLI ATIŞMASI
Fatih Altaylı, Ozan Korkut'un seçimde oyları böleceğini söyledi. Burak Elmas ise"Dursun Bey'e oy verecek olanlar ile uğraşmanızı tavsiye ederim" yanıtını verdi.
MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Abdurahim Albayrak
Yusuf Günay
Murat Ece
Kaan Kançal
Mahmut Recevik
Okan Böke
Dilek Kutlu
Dorukhan Acar
Ömer Cansever
Emre Erdoğan
YEDEK ÜYELER
İlber Aydemir
Metin Karakaya
Banu Akgün
Erol Özmandıracı
Özgür Özüdoğru
DURSUN ÖZBEK'IİN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Metin Öztürk
Nasuhi Sezgin
Taner Aşkın
Rıza Morova
İbrahim Ziyal
Levent Yaz
Osman Kocaman
Ercüment Erdem
Niyazi Yelkencioğlu
Dikran Gülmezgil
YEDEK ÜYELER
Cenk Eyüboğlu
Osman Aral
Fırat Uygur
Ceyda Üçer
Kayhan Berberoğlu
OZAN KORKUT'UN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Tuncer Hunca
Şener Macun
Burak Elmas
Adnan Öztürk
Naci Cansun
Başar Yücel
Cem Ersan
Mete İkiz
Reşit Sinanlı
İsmail Esin
YEDEK ÜYELER
Burak Altınbaşak
Tuba Tuncel
Tunca Hazinedaroğlu
Cenk Soyer Murat Akar
Ali Fatinoğlu
ALİ FATİNOĞLU'NUN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Deniz Gün Enön
Kemal Pirinç
Remzi Tözün
Ahu Aydın
Levent Karadeniz
İbrahim Bozan
Cemal Dayıoğlu
Pınar Altuoğ
Cenk Gönenç
Ali Araptarlı
YEDEK ÜYELER
Denizhan Ege
Arda Nal Çetin
Öner Gürhan
Ozanoğlu Esat Akbülbül
8 BİN ÜYENİN OY HAKKI VAR
MEVCUT başkan Mustafa Cengiz'le birlikte ocak ayında büyük bir seçim yenilgisi alan Dursun Özbek, genç aday Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu başkanlık için yarışacak. Genel kurul öncesi 8 bin 181 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
SAAT 10.00'DA BAŞLAYACAK
Alınan bilgilere göre 4 bin civarında üye ol kullanmak için genel kurula katılacak. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Üyeler 20 sandıkta oy kullanacak ve Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı belli olacak.
BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANACAK
Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanacak. Seçimin çok büyük bir çekişmeye sahne olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
YASAMAN ÖZBEK'İ HEDEF ALDI
Dursun Özbek'in de yer aldığı Duygun Yarsuvat yönetiminde görev alan Hamdi Yasaman'dan şok bir çıkış geldi. Yasaman, "Özbek'in amacı kendi parasını kurtarmak" dedi.
ELMAS ALTAYLI ATIŞMASI
Fatih Altaylı, Ozan Korkut'un seçimde oyları böleceğini söyledi. Burak Elmas ise"Dursun Bey'e oy verecek olanlar ile uğraşmanızı tavsiye ederim" yanıtını verdi.
MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Abdurahim Albayrak
Yusuf Günay
Murat Ece
Kaan Kançal
Mahmut Recevik
Okan Böke
Dilek Kutlu
Dorukhan Acar
Ömer Cansever
Emre Erdoğan
YEDEK ÜYELER
İlber Aydemir
Metin Karakaya
Banu Akgün
Erol Özmandıracı
Özgür Özüdoğru
DURSUN ÖZBEK'IİN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Metin Öztürk
Nasuhi Sezgin
Taner Aşkın
Rıza Morova
İbrahim Ziyal
Levent Yaz
Osman Kocaman
Ercüment Erdem
Niyazi Yelkencioğlu
Dikran Gülmezgil
YEDEK ÜYELER
Cenk Eyüboğlu
Osman Aral
Fırat Uygur
Ceyda Üçer
Kayhan Berberoğlu
OZAN KORKUT'UN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Tuncer Hunca
Şener Macun
Burak Elmas
Adnan Öztürk
Naci Cansun
Başar Yücel
Cem Ersan
Mete İkiz
Reşit Sinanlı
İsmail Esin
YEDEK ÜYELER
Burak Altınbaşak
Tuba Tuncel
Tunca Hazinedaroğlu
Cenk Soyer Murat Akar
Ali Fatinoğlu
ALİ FATİNOĞLU'NUN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
Deniz Gün Enön
Kemal Pirinç
Remzi Tözün
Ahu Aydın
Levent Karadeniz
İbrahim Bozan
Cemal Dayıoğlu
Pınar Altuoğ
Cenk Gönenç
Ali Araptarlı
YEDEK ÜYELER
Denizhan Ege
Arda Nal Çetin
Öner Gürhan
Ozanoğlu Esat Akbülbül
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