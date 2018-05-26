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'da Mor zirvesi

’da yapılan görüşmede ’la el sıkışıldı... Şimdi sıra İspanyol kulübü C.Vigo ile masaya oturmaya geldi...

Floryada Mor zirvesi
Sezonun bitmesinin ardından hemen için kolları sıvayan Galatasaray'da Emre Mor sesleri yükseliyor... Bir süredir ismi Sarı- Kırmızılılar ile anılan genç yıldız konusunda çok önemli bir adım atıldı. 'a gelen Emre Mor'un menajeri Bektaş Demirtaş ile Florya'da görüşme yapıldı.

​Celta Vigo'da çok mutsuz
Kritik zirvede Galatasaray yönetimi ve Demirtaş arasında prensip anlaşması sağlandı. Celta Vigo'da mutsuz olan Emre Mor'un Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği belirtiliyor.

KİRALAMA TEKLİF YAPILACAK
Şimdi sıra İspanyol kulübü ile yapılacak olan görüşmeye geldi... Sarı-Kırmızılı yönetim kısa süre içinde Celta Vigo ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak.

EMRE'NİN YERİ ÇOK ÖNEMLİ!
Fatih Terim'in transfer planlarında genç kanat oyuncusunun önemli bir yeri olduğu belirtiliyor. Tecrübeli teknik adam, Emre Mor'u Türk futboluna kazandıran isimlerin başında geliyor.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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