Sezonun bitmesinin ardından hemen transfer için kolları sıvayan Galatasaray'da Emre Mor sesleri yükseliyor... Bir süredir ismi Sarı- Kırmızılılar ile anılan genç yıldız konusunda çok önemli bir adım atıldı. İstanbul'a gelen Emre Mor'un menajeri Bektaş Demirtaş ile Florya'da görüşme yapıldı.
Celta Vigo'da çok mutsuz
Kritik zirvede Galatasaray yönetimi ve Demirtaş arasında prensip anlaşması sağlandı. Celta Vigo'da mutsuz olan Emre Mor'un Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği belirtiliyor.
KİRALAMA TEKLİF YAPILACAK
Şimdi sıra İspanyol kulübü ile yapılacak olan görüşmeye geldi... Sarı-Kırmızılı yönetim kısa süre içinde Celta Vigo ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak.
EMRE'NİN YERİ ÇOK ÖNEMLİ!
Fatih Terim'in transfer planlarında genç kanat oyuncusunun önemli bir yeri olduğu belirtiliyor. Tecrübeli teknik adam, Emre Mor'u Türk futboluna kazandıran isimlerin başında geliyor.
Celta Vigo'da çok mutsuz
Kritik zirvede Galatasaray yönetimi ve Demirtaş arasında prensip anlaşması sağlandı. Celta Vigo'da mutsuz olan Emre Mor'un Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği belirtiliyor.
KİRALAMA TEKLİF YAPILACAK
Şimdi sıra İspanyol kulübü ile yapılacak olan görüşmeye geldi... Sarı-Kırmızılı yönetim kısa süre içinde Celta Vigo ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak.
EMRE'NİN YERİ ÇOK ÖNEMLİ!
Fatih Terim'in transfer planlarında genç kanat oyuncusunun önemli bir yeri olduğu belirtiliyor. Tecrübeli teknik adam, Emre Mor'u Türk futboluna kazandıran isimlerin başında geliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.