Ferreyra savaşı

Shakhtar Donetsk ile sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan Facundo Ferreyra için Avrupa kulüpleri transfer yarışına girdi. F.Bahçe ile Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da devreye girdi. Arjantinli golcü için son olarak devreye Belçika ekibi Anderlecht'in girdiği iddia edildi.
1 HAFTA İÇİNDE KARAR VERECEK
Belçika basınının haberine göre Ferreyra, son kararını bir hafta içinde verecek. 27 yaşındaki forvet oyuncusu için CSKA Moskova ve Espanyol'un da ilgilendiği, Benfica'nın ise transferden vazgeçtiği kaydedildi.
EN YÜKSEK TEKLİF FENER'DEN
Beşiktaş'ın 4 yıl için 9 milyon Euro tekif yaptığı Fenerbahçe'nin teklifinin ise daha yüksek olduğu da gelen haberler arasında. Ferreyra'yı isteyen kulüpler arasında en yüksek teklif F.Bahçe'den geldi.
HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİ
Bu yüzden Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu söylenebilir ancak diğer kulüplerin teklifleri de her an değişebilir. Bu sezon Shakhtar ile toplam 42 maça çıkan Ferreyra, 30 gol atarak dikkat çekmişti.
1 HAFTA İÇİNDE KARAR VERECEK
Belçika basınının haberine göre Ferreyra, son kararını bir hafta içinde verecek. 27 yaşındaki forvet oyuncusu için CSKA Moskova ve Espanyol'un da ilgilendiği, Benfica'nın ise transferden vazgeçtiği kaydedildi.
EN YÜKSEK TEKLİF FENER'DEN
Beşiktaş'ın 4 yıl için 9 milyon Euro tekif yaptığı Fenerbahçe'nin teklifinin ise daha yüksek olduğu da gelen haberler arasında. Ferreyra'yı isteyen kulüpler arasında en yüksek teklif F.Bahçe'den geldi.
HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİ
Bu yüzden Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu söylenebilir ancak diğer kulüplerin teklifleri de her an değişebilir. Bu sezon Shakhtar ile toplam 42 maça çıkan Ferreyra, 30 gol atarak dikkat çekmişti.
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