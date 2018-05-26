;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ya ABD ya da Fenerbahçe!
  2. İnanılmaz jenerasyon

Ferreyra savaşı

Ferreyra’ya F.Bahçe ve G.Saray’dan sonra , Anderlecht, Espanyol ve da teklifte bulundu. Beşiktaş’ın 4 yıl için 9 milyon Euro teklif ettiği iddia edilirken, ’nin teklifinin daha yüksek olduğu öğrenildi. ise teklif yapmaktan vazgeçti

Ferreyra savaşı
Shakhtar Donetsk ile sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan Facundo Ferreyra için Avrupa kulüpleri yarışına girdi. F.Bahçe ile Galatasaray'ın ardından Beşiktaş da devreye girdi. Arjantinli golcü için son olarak devreye Belçika ekibi Anderlecht'in girdiği iddia edildi.

1 HAFTA İÇİNDE KARAR VERECEK
Belçika basınının haberine göre Ferreyra, son kararını bir hafta içinde verecek. 27 yaşındaki forvet oyuncusu için CSKA Moskova ve Espanyol'un da ilgilendiği, Benfica'nın ise transferden vazgeçtiği kaydedildi.

EN YÜKSEK TEKLİF FENER'DEN
Beşiktaş'ın 4 yıl için 9 milyon Euro tekif yaptığı Fenerbahçe'nin teklifinin ise daha yüksek olduğu da gelen haberler arasında. Ferreyra'yı isteyen kulüpler arasında en yüksek teklif F.Bahçe'den geldi.

HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİ
Bu yüzden Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu söylenebilir ancak diğer kulüplerin teklifleri de her an değişebilir. Bu sezon Shakhtar ile toplam 42 maça çıkan Ferreyra, 30 gol atarak dikkat çekmişti.
Etiketler: , , , , , , ,
  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ