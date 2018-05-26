Kiev'de devler sahne alacak. Şampiyonlar Ligi finalinde bugün Real Madrid ile Liverpool karşılaşacak. İki kulübün futbolcularının değeri 1.5 milyar Euro'yu buluyor.
İKİ YILDIZ 200 MİLYON EURO
Real Madrid, 962,5 milyon, Liverpool ise 548,5 milyon Euro piyasa değerine sahip... Real Madrid'de Ronaldo 120 milyon Euro, Liverpool'da da Salah 80 milyon Euro ile en değerli oyuncular olarak göze çarpıyor.
HAKEM MILORAD MAZIC
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te start alacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Final maçında Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak.
İKİ YILDIZ 200 MİLYON EURO
Real Madrid, 962,5 milyon, Liverpool ise 548,5 milyon Euro piyasa değerine sahip... Real Madrid'de Ronaldo 120 milyon Euro, Liverpool'da da Salah 80 milyon Euro ile en değerli oyuncular olarak göze çarpıyor.
HAKEM MILORAD MAZIC
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te start alacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Final maçında Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak.
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