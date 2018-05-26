;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Salah iki gün oruç tutmayacak
  2. Real Madrid- Liverpool Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Hangi kanalda?

1.5 milyar 'luk final

ile bugün Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak. Dev finalde gözler Ronaldo ve Salah’ta olacak

1.5 milyar Euroluk final
Kiev'de devler sahne alacak. Şampiyonlar Ligi finalinde bugün Real Madrid ile Liverpool karşılaşacak. İki kulübün futbolcularının değeri 1.5 milyar Euro'yu buluyor.

İKİ YILDIZ 200 MİLYON EURO
, 962,5 milyon, ise 548,5 milyon Euro piyasa değerine sahip... Real Madrid'de Ronaldo 120 milyon , Liverpool'da da Salah 80 milyon Euro ile en değerli oyuncular olarak göze çarpıyor.

HAKEM MILORAD MAZIC
'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te start alacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Final maçında Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak.

Etiketler: , , , , ,
  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ