Sabah Favre akşam Terim

Kuşkusuz Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunda 21 Aralık akşamının farklı bir anlamı var... Camianın umutsuzluğa kapıldığı bir dönemde 4. Fatih Terim döneminin başlaması, Sarı-Kırmızılılar'ı şu anki duruma getirdi. Ancak Dursun Özbek ve Fatih Terim'in el sıkıştığı 21 Aralık tarihiyle ilgili birçok konu karanlıkta kalmış durumda.
KAÇAMAK!
Özbek çok değil, birkaç gün öncesinde düzenlediği basın toplantısında Terim'le ilgili "Yuvaya dönecek mi? sorusuna kaçamak yanıt vermiş, "Bizim efsanemiz" demekle yetinmişti. Çünkü o dönem Dursun Özbek'in aklındaki teknik direktör Fatih Terim değil, Lucien Favre'ydi. O dönem Nice'i çalıştıran Fransız hoca, scout ekibinin önerisiyle masaya gelmişti. Özbek ve yöneticiler de onayı verince düğmeye basılmıştı. Hatta 4. Terim döneminin başladığı 21 Aralık akşamı sportif direktör Cenk Ergün'e uçak bileti bile alınmıştı.
BİLETLER YANDI!..
Ergün, Nice ile yaptığı sözleşmede çıkış maddesi olan ve Galatasaray'a gelmeyi kabul eden Favre ile İsviçre'de görüşecek, ardından da resmi imzalar atılacaktı. Fakat son dakikada işin rengi bir anda değişti. Dursun Özbek yakın çevresinin "Eğer Fatih Terim'i getirirsen hem seçimi kazanırsın, hem de şampiyonluğu. Taraftar da Terim'i istiyor. Yabancı hoca macera olur" baskısıyla karşı karşıya kaldı. Aklında Lucien Favre
olan Özbek bu baskılar sonrası bir anda kararını değiştirdi ve Cenk Ergün'ü arayarak "İsviçre işi iptal" mesajını yolladı. Ergün'ün uçak biletleri yandı, Dursun Özbek de soluğu Fatih Terim'in evinde aldı.
İHTİYACIMIZ VAR
Yapılan kısa görüşmede Özbek'in "Hocam sana Galatasaray'ın ihtiyacı var" sözüne Terim'den "Büyük bir onur duyarım" yanıtı geldi. Ve ardından uzun süre konuşulan, gündeme damga vuran "Nerede kalmıştık" tweeti atıldı. İmparator yeniden yuvasındaydı. 21 Aralık'ta Galatasaray'ın kapısından dönen Lucien Favre ise iki gün önce Borussia Dortmund'a imza attı... Evet Lucien Favre de çok önemli bir teknik adamdı, önemli başarıları vardı. Ancak daha önce Mancini ve Prandelli gibi kariyerli hocalarla yaşanan sorunlar düşünüldüğünde, Fatih Terim tartışmasız Galatasaray için en doğru isimdi.
KADER ADAMI LUCE!
Galatasaray'ın şampiyonluğunda kader adamlarından birisi de Mircea Lucescu oldu!.. Östersunds faciası sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimden flaş bir hamle gelmişti. Rumen hocanın, tartışılan adam Igor Tudor'un üzerinde 'üst akıl' olması düşünülüyordu. Hatta yönetici Can Topsakal 27 Temmuz tarihinde Bükreş'e giderek Lucescu ile görüşmüştü. Ancak Luce tercihini Milli Takım'dan yana kullandı. Eğer o dönem tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a 'evet' deseydi, çok büyük bir ihtimal kısa süre sonra Tudor'un koltuğuna oturacaktı. Böylece 4. Fatih Terim dönemi de başlayamayacaktı.
SABAH İDMAN SAAT KAÇTA BAŞKANIM?
Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Fatih Terim, Galatasaray'a dönmeyi çok istiyordu... Başkan Dursun Özbek'in teklifini hiç düşünmeden kabul eden Terim "Sabah idman kaçta Başkanım? Yarın hemen göreve başlıyorum. Göztepe maçında da takımın başında sahaya çıkıyorum" ifadesini kullandı.
ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ GÖZTEPE İLE BAŞLADI
Terim resmi imzayı attıktan 3 gün sonra yeniden evinde, TT Stadı'ndaydı... Ortaya çıkan sinerji, bütünleşme ve alınan 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle şampiyonluğa giden yürüyüş başlamıştı
YARIN: BAZEN KAYBEDERKEN DE KAZANIRSIN
EVREN TURHAN/21'İN ÖYKÜSÜ
KAÇAMAK!
Özbek çok değil, birkaç gün öncesinde düzenlediği basın toplantısında Terim'le ilgili "Yuvaya dönecek mi? sorusuna kaçamak yanıt vermiş, "Bizim efsanemiz" demekle yetinmişti. Çünkü o dönem Dursun Özbek'in aklındaki teknik direktör Fatih Terim değil, Lucien Favre'ydi. O dönem Nice'i çalıştıran Fransız hoca, scout ekibinin önerisiyle masaya gelmişti. Özbek ve yöneticiler de onayı verince düğmeye basılmıştı. Hatta 4. Terim döneminin başladığı 21 Aralık akşamı sportif direktör Cenk Ergün'e uçak bileti bile alınmıştı.
BİLETLER YANDI!..
Ergün, Nice ile yaptığı sözleşmede çıkış maddesi olan ve Galatasaray'a gelmeyi kabul eden Favre ile İsviçre'de görüşecek, ardından da resmi imzalar atılacaktı. Fakat son dakikada işin rengi bir anda değişti. Dursun Özbek yakın çevresinin "Eğer Fatih Terim'i getirirsen hem seçimi kazanırsın, hem de şampiyonluğu. Taraftar da Terim'i istiyor. Yabancı hoca macera olur" baskısıyla karşı karşıya kaldı. Aklında Lucien Favre
olan Özbek bu baskılar sonrası bir anda kararını değiştirdi ve Cenk Ergün'ü arayarak "İsviçre işi iptal" mesajını yolladı. Ergün'ün uçak biletleri yandı, Dursun Özbek de soluğu Fatih Terim'in evinde aldı.
İHTİYACIMIZ VAR
Yapılan kısa görüşmede Özbek'in "Hocam sana Galatasaray'ın ihtiyacı var" sözüne Terim'den "Büyük bir onur duyarım" yanıtı geldi. Ve ardından uzun süre konuşulan, gündeme damga vuran "Nerede kalmıştık" tweeti atıldı. İmparator yeniden yuvasındaydı. 21 Aralık'ta Galatasaray'ın kapısından dönen Lucien Favre ise iki gün önce Borussia Dortmund'a imza attı... Evet Lucien Favre de çok önemli bir teknik adamdı, önemli başarıları vardı. Ancak daha önce Mancini ve Prandelli gibi kariyerli hocalarla yaşanan sorunlar düşünüldüğünde, Fatih Terim tartışmasız Galatasaray için en doğru isimdi.
KADER ADAMI LUCE!
Galatasaray'ın şampiyonluğunda kader adamlarından birisi de Mircea Lucescu oldu!.. Östersunds faciası sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimden flaş bir hamle gelmişti. Rumen hocanın, tartışılan adam Igor Tudor'un üzerinde 'üst akıl' olması düşünülüyordu. Hatta yönetici Can Topsakal 27 Temmuz tarihinde Bükreş'e giderek Lucescu ile görüşmüştü. Ancak Luce tercihini Milli Takım'dan yana kullandı. Eğer o dönem tecrübeli teknik adam, Galatasaray'a 'evet' deseydi, çok büyük bir ihtimal kısa süre sonra Tudor'un koltuğuna oturacaktı. Böylece 4. Fatih Terim dönemi de başlayamayacaktı.
SABAH İDMAN SAAT KAÇTA BAŞKANIM?
Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Fatih Terim, Galatasaray'a dönmeyi çok istiyordu... Başkan Dursun Özbek'in teklifini hiç düşünmeden kabul eden Terim "Sabah idman kaçta Başkanım? Yarın hemen göreve başlıyorum. Göztepe maçında da takımın başında sahaya çıkıyorum" ifadesini kullandı.
ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ GÖZTEPE İLE BAŞLADI
Terim resmi imzayı attıktan 3 gün sonra yeniden evinde, TT Stadı'ndaydı... Ortaya çıkan sinerji, bütünleşme ve alınan 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle şampiyonluğa giden yürüyüş başlamıştı
YARIN: BAZEN KAYBEDERKEN DE KAZANIRSIN
EVREN TURHAN/21'İN ÖYKÜSÜ
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