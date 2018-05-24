Yönetimin müthiş transfer hamleleri ve arka arkaya inen uçaklar, Östersunds faciasının kötü izlerini silmişti... Fakat asıl olumlu etki, Kayserispor maçında yaşandı. Yenilenmiş kadrosuyla ilk kez taraftarının karşısına çıkan Galatasaray'ın hem aldığı 4-1'lik galibiyet hem de sergilenen futbol camiadaki havayı bir anda değiştirdi. Herkes Sarı-Kırmızılılar'ı konuşuyordu. Bu rüzgar 8 hafta boyunca sürdü... 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alınmış, üstelik çok baskılı ve göze hoş gelen bir futbol oynanmıştı. Fakat Fenerbahçe derbisiyle birlikte rüzgar tersine esmeye başladı.
KIRILMA ANI FENER DERBİSİ
Anlamsız bir şekilde 8 haftadır saat gibi işleyen sistemi değiştirip böylesine önemli bir derbiye 3'lü defansla çıkan Tudor 0-0 biten maç sonrası hedef tahtasına oturtuldu. Hırvat hoca korkaklıkla suçlanıyordu. Ortaya konan futbol göz önüne alınırsa bunu söyleyenler hiç de haksız değildi. Bu maç Tudor açısından kırılma anlarından birisiydi. Ardından alınan Trabzonspor yenilgisi, sonun başlangıcını hazırlıyordu. Sürekli üzerinde baskı hisseden Tudor giderek agresifleşmeye başladı. Oyunculara karşı sert tepkileri, Florya'da huzursuzluğa yol açtı. Zaten bıktıran idman temposu nedeniyle isyanda olan bazı yıldızlar homurdanmaya başladı.
OPERASYON HEP ERTELENDİ
Yönetim Başakşehir ve Beşiktaş yenilgileri sonrası da Igor Tudor'u göndermeyi düşündü. Ancak bu operasyon hep ertelendi.
YOLUN SONUNA GELMİŞTİ
Tribünlerle Tudor'un arasında bağ da artık kopmuştu... Ve bu durum genç hocayı giderek uçurumun kenarına doğru itiyordu. Başakşehir deplasmanında yaşanan hezimet, Beşiktaş derbisindeki 3-0'lık yenilgi ve tarihi farktan kurtuluş Tudor'u artık yolun sonuna getirmişti. Malatya'daki yenilgi ve ardından havalimanı protestosu aslında malumun ilanıydı. Tudor dönemi bitmişti. Kısa sürede resmi açıklama yapıldı ve Hırvat hoca ile yollar ayrıldı. Fakat yönetim takımın başına kimi getirecekti? Asın önemli nokta buydu... Yönetimin vereceği karar, Galatasaray'ın geleceğini belirleyecekti... 21 Aralık gecesi beklenen haber geldi...
EKİBİYLE DE İLİŞKİSİ KOPTU
Tudor'un arası başta Ayhan Akman olmak üzere yardımcılarıyla da bozuldu. Hatta Tudor, Akman'ı göndermek istedi.
MAICON ÜZERİNE YÜRÜDÜ, MUSLERA'YI ZOR TUTTULAR
Tudor ve futbolcuların kopan ilişkisi Malatya deplasmanında iyice kendisini gösterdi. Alınan yenilgi sonrası soyunma odasında Maicon, Tudor'un üzerine yürüdü. Adeta çılgına dönen Muslera'yı da takım arkadaşları zor tuttu. Neredeyse tüm takımı karşısına alan Hırvat hoca ipini de çekmişti.
YARIN: YÖNETİM TERİM'DEN ÖNCE KİMİNLE GÖRÜŞTÜ?
EVREN TURHAN
KIRILMA ANI FENER DERBİSİ
Anlamsız bir şekilde 8 haftadır saat gibi işleyen sistemi değiştirip böylesine önemli bir derbiye 3'lü defansla çıkan Tudor 0-0 biten maç sonrası hedef tahtasına oturtuldu. Hırvat hoca korkaklıkla suçlanıyordu. Ortaya konan futbol göz önüne alınırsa bunu söyleyenler hiç de haksız değildi. Bu maç Tudor açısından kırılma anlarından birisiydi. Ardından alınan Trabzonspor yenilgisi, sonun başlangıcını hazırlıyordu. Sürekli üzerinde baskı hisseden Tudor giderek agresifleşmeye başladı. Oyunculara karşı sert tepkileri, Florya'da huzursuzluğa yol açtı. Zaten bıktıran idman temposu nedeniyle isyanda olan bazı yıldızlar homurdanmaya başladı.
OPERASYON HEP ERTELENDİ
Yönetim Başakşehir ve Beşiktaş yenilgileri sonrası da Igor Tudor'u göndermeyi düşündü. Ancak bu operasyon hep ertelendi.
YOLUN SONUNA GELMİŞTİ
Tribünlerle Tudor'un arasında bağ da artık kopmuştu... Ve bu durum genç hocayı giderek uçurumun kenarına doğru itiyordu. Başakşehir deplasmanında yaşanan hezimet, Beşiktaş derbisindeki 3-0'lık yenilgi ve tarihi farktan kurtuluş Tudor'u artık yolun sonuna getirmişti. Malatya'daki yenilgi ve ardından havalimanı protestosu aslında malumun ilanıydı. Tudor dönemi bitmişti. Kısa sürede resmi açıklama yapıldı ve Hırvat hoca ile yollar ayrıldı. Fakat yönetim takımın başına kimi getirecekti? Asın önemli nokta buydu... Yönetimin vereceği karar, Galatasaray'ın geleceğini belirleyecekti... 21 Aralık gecesi beklenen haber geldi...
EKİBİYLE DE İLİŞKİSİ KOPTU
Tudor'un arası başta Ayhan Akman olmak üzere yardımcılarıyla da bozuldu. Hatta Tudor, Akman'ı göndermek istedi.
MAICON ÜZERİNE YÜRÜDÜ, MUSLERA'YI ZOR TUTTULAR
Tudor ve futbolcuların kopan ilişkisi Malatya deplasmanında iyice kendisini gösterdi. Alınan yenilgi sonrası soyunma odasında Maicon, Tudor'un üzerine yürüdü. Adeta çılgına dönen Muslera'yı da takım arkadaşları zor tuttu. Neredeyse tüm takımı karşısına alan Hırvat hoca ipini de çekmişti.
YARIN: YÖNETİM TERİM'DEN ÖNCE KİMİNLE GÖRÜŞTÜ?
EVREN TURHAN
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