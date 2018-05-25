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Rodrigues’e Betis kancası

Rodrigues’e Betis kancası
Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'dan çok sayıda takımın dikkatini çeken Garry Rodrigues, La Liga takımlarından Real Betis'in transfer listesine ilk sıradan girdi. İspanyol basını Real Betis'in dışında Celta Vigo, Schalke ve Newcastle'ın da Rodrugues ile ilgilendiğini kaydetti.
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