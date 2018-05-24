Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak genel kurulda başkanlık için yarışacak olan Dursun Özbek, dün düzenlediği toplantıda yeni dönem için projelerini açıklarken, listesindeki isimleri tanıttı. Özbek'in yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer aldı: Metin Öztürk,Taner Aşkın, İbrahim Ziyal, Osman Kocaman, Niyazi Yelkencioğlu, Nasuhi Sezgin, Rıza Tevfik Morova, Levent Yaz, Ercüment Erdem, Dikran Gülmezgil.
Özbek listesini tanıttı
Dursun Özbek, 26 Mayıs’taki kongre öncesinde listesinde yer anla isimleri tanıttı
Etiketler: Dursun Özbek , Metin Öztürk , 26 Mayıs , Galatasaray , Taner Aşkın
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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