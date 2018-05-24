;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Cimbom'dan dev operasyon
  2. A Milliler İran maçı için hazırlıklarına başladı

Özbek listesini tanıttı

, ’taki kongre öncesinde listesinde yer anla isimleri tanıttı

Özbek listesini tanıttı
Galatasaray'da 'ta yapılacak genel kurulda başkanlık için yarışacak olan Dursun Özbek, dün düzenlediği toplantıda yeni dönem için projelerini açıklarken, listesindeki isimleri tanıttı. Özbek'in yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer aldı: Metin Öztürk,Taner Aşkın, İbrahim Ziyal, Osman Kocaman, Niyazi Yelkencioğlu, Nasuhi Sezgin, Rıza Tevfik Morova, Levent Yaz, Ercüment Erdem, Dikran Gülmezgil.

Etiketler: , , , ,
  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ