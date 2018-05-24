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'a gençlik iksiri

Yaşlanan kadroyu yenilemek için düğmeye basan Siyah-Beyazlı yönetim, Roma’dan Gerson ve ’tan ’ın i için girişimlere hız verdi...

Kartala gençlik iksiri
Beşiktaş yönetimi, 3 yılda 2 şampiyonluk yaşayan kadroyu yenilemek için düğmeye bastı... Teknik direktör Şenol Güneş'le bir araya gelen komitesi, yaşlanan kadroyu gençleştirmeye karar verdi... Yönetimin şu an transfer listesinde iki önemli yeteneğin bulunduğu öğrenildi.



23 MAÇTA 8 GOL VE 7 ASİST
Hedefteki ilk isim PAOK formasını giyen Dimitrios Pelkas... Takımdan ayrılan Talisca'nın yerine düşünülen 24 yaşındaki Yunan yıldız, ligde 23 maçta 8 ve 7 asistlik performans sergiledi.

KARTAL ELİNİ ÇABUK TUTACAK
Birçok talibi olan Pelkas'ı kaptırmak istemeyen Beşiktaş, kısa sürede işi bitirmeyi hedefliyor. Yönetimin diğer hedefi ise Roma'da forma giyen 21 yaşındaki Sambacı Gerson Silva.

BÜTÇE 10 MİLYON EURO
GENÇ yıldızı iki yıll kiralamak için İtalyan kulübüne teklif yapan Siyah- Beyazlılar yanıt bekliyor... yönetiminin 2 transfer için 10 milyon Euro ayırdığı da öğrenildi.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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