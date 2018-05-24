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josef'e Wolves kancası

ekibi Wolverhampton, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçti. Sarı-Lacivertlilerle temasa geçen Wolves Yönetimi, 12 milyon ’yu gözden çıkardı

josefe Wolves kancası
İngiliz ekipleri Josef de Souza'nın peşini bırakmıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında West Bromwich Albion'ın istediği Sambacı yıldıza bu kez de 'nin yeni takımı WolverhamptonWanderers talip oldu. Wolves'ın Sarı-Lacivertli yönetimle ilk teması kurduğu ve transfer görüşmelerinin başladığı bildirildi.

KARARIMIZI ŞİMDİ VEREMEYİZ
F.Bahçe Yönetimi'nin ler'e, "Önümüzde seçim var. Bu nedenle kararımızı şimdi veremeyiz. olduktan sonra görüşelim" dediği öğrenildi. İngilizler, bu açıklama sonrası bekleme kararı aldı.

SÖZLEŞMESİ 2019'DA BİTİYOR
İngiltere Premier Ligi'ne yeni yükselen Wolverhampton Wonderers'ın Josef de Souza için 12 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Souza'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.

AYKUT KOCAMAN'IN PRENSİ
F.Bahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın en güvendiği isimlerin başında gelen 'nın takımdan gönderilip gönderilmeyeceği Haziran ayı baındaki başkanlık seçimi sonrası belli olacak.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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