josef'e Wolves kancası

İngiliz ekipleri Josef de Souza'nın peşini bırakmıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında West Bromwich Albion'ın istediği Sambacı yıldıza bu kez de İngiltere Premier Ligi'nin yeni takımı WolverhamptonWanderers talip oldu. Wolves'ın Sarı-Lacivertli yönetimle ilk teması kurduğu ve transfer görüşmelerinin başladığı bildirildi.
KARARIMIZI ŞİMDİ VEREMEYİZ
F.Bahçe Yönetimi'nin İngilizler'e, "Önümüzde seçim var. Bu nedenle kararımızı şimdi veremeyiz. Seçim olduktan sonra görüşelim" dediği öğrenildi. İngilizler, bu açıklama sonrası bekleme kararı aldı.
SÖZLEŞMESİ 2019'DA BİTİYOR
İngiltere Premier Ligi'ne yeni yükselen Wolverhampton Wonderers'ın Josef de Souza için 12 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Souza'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.
AYKUT KOCAMAN'IN PRENSİ
F.Bahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Josef de Souza'nın takımdan gönderilip gönderilmeyeceği Haziran ayı baındaki başkanlık seçimi sonrası belli olacak.
KARARIMIZI ŞİMDİ VEREMEYİZ
F.Bahçe Yönetimi'nin İngilizler'e, "Önümüzde seçim var. Bu nedenle kararımızı şimdi veremeyiz. Seçim olduktan sonra görüşelim" dediği öğrenildi. İngilizler, bu açıklama sonrası bekleme kararı aldı.
SÖZLEŞMESİ 2019'DA BİTİYOR
İngiltere Premier Ligi'ne yeni yükselen Wolverhampton Wonderers'ın Josef de Souza için 12 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Souza'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.
AYKUT KOCAMAN'IN PRENSİ
F.Bahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Josef de Souza'nın takımdan gönderilip gönderilmeyeceği Haziran ayı baındaki başkanlık seçimi sonrası belli olacak.
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