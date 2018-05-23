Yurttan ve dünyadan spor gündemi

GÖZTEPE'DE TUNA GİTTİ BAYRAM BEKTAŞ GELDİ
Süper Ligi ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Göztepe'nin yeni hocası Ümraniyespor'dan ayrılan Bayram Bektaş oldu. İzmir ekibi Bektaş ile 1+1 yıllığına anlaytı. Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe bu sezon ligi 49 puanla 6. sırada tamamlamıştı. Tuna'nın adı Süper Lig'den birçok ekiple anılıyor.
DARÜŞŞAFAKA'YI YENEN EFES SERİDE ÖNE GEÇTİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka'yı 78-69 yenerek seride durumu 1-0 yaptı. Rakibi karşısında ilk devreyi 40-31 önde kapatan Efes, ikinci yarıda da Darüşşafaka'ya geçit vermedi ve sahadan 9 sayı farkla galip ayrıldı. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı eşleşmede, serinin ikinci maçı, 24 Mayıs Perşembe günü, 20.45'te Volkswagen Arena'da oynanacak.
2. LİG'DE FİNALİN ADI: AFYONSPOR-SAKARYASPOR
TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Afjet Afyonspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-2 yendi. İlk maçı 1-0 kaybeden Afyonspor bu sonuçla finale çıktı. Dün yarı finalde oynanan diğer maçta ise Sakaryaspor evinde Gümüşhane'yi 2-1 mağlup etti. İlk maçı 4-1 yenen Sakarya, son ikiye kaldı ve Afyon'un finaldeki rakibi oldu.
PFDK'DAN BOLUSPOR'A 3 MAÇ CEZA GELDİ!
PFDK, Boluspor'a Spor Toto 1. Lig play-off yarı final serisi ikinci maçında Gazişehir Gaziantep ile sahasında oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Yarı finalde Gazişehir'e elenen Boluspor'da taraftarların attığı yabancı madde yardımcı hakeme isabet etmiş ve karşılşama bir süre durmuştu. Boluspor verilen ceza sonrası önümüzdeki sezon evindeki ilk 3 maçı seyircisiz oynayacak.
SALAH: ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE ORUÇ TUTACAĞIM
Lıverpool'un Müslüman futbolcusu Muhammed Salah, takımının 26 Mayıs Cumartesi günü Real Madrid'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi final maçında oruç tutacağını açıkladı. Mısırlı futbolcu, "Ben uzun yıllardır oruç tutuyorum. Buna alışığım. Fiziksel değil zihinsel bir olay. Şampiyonlar Ligi final gününde de tutacağım" dedi.
Süper Ligi ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Göztepe'nin yeni hocası Ümraniyespor'dan ayrılan Bayram Bektaş oldu. İzmir ekibi Bektaş ile 1+1 yıllığına anlaytı. Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe bu sezon ligi 49 puanla 6. sırada tamamlamıştı. Tuna'nın adı Süper Lig'den birçok ekiple anılıyor.
DARÜŞŞAFAKA'YI YENEN EFES SERİDE ÖNE GEÇTİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka'yı 78-69 yenerek seride durumu 1-0 yaptı. Rakibi karşısında ilk devreyi 40-31 önde kapatan Efes, ikinci yarıda da Darüşşafaka'ya geçit vermedi ve sahadan 9 sayı farkla galip ayrıldı. İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı eşleşmede, serinin ikinci maçı, 24 Mayıs Perşembe günü, 20.45'te Volkswagen Arena'da oynanacak.
2. LİG'DE FİNALİN ADI: AFYONSPOR-SAKARYASPOR
TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Afjet Afyonspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-2 yendi. İlk maçı 1-0 kaybeden Afyonspor bu sonuçla finale çıktı. Dün yarı finalde oynanan diğer maçta ise Sakaryaspor evinde Gümüşhane'yi 2-1 mağlup etti. İlk maçı 4-1 yenen Sakarya, son ikiye kaldı ve Afyon'un finaldeki rakibi oldu.
PFDK'DAN BOLUSPOR'A 3 MAÇ CEZA GELDİ!
PFDK, Boluspor'a Spor Toto 1. Lig play-off yarı final serisi ikinci maçında Gazişehir Gaziantep ile sahasında oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Yarı finalde Gazişehir'e elenen Boluspor'da taraftarların attığı yabancı madde yardımcı hakeme isabet etmiş ve karşılşama bir süre durmuştu. Boluspor verilen ceza sonrası önümüzdeki sezon evindeki ilk 3 maçı seyircisiz oynayacak.
SALAH: ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE ORUÇ TUTACAĞIM
Lıverpool'un Müslüman futbolcusu Muhammed Salah, takımının 26 Mayıs Cumartesi günü Real Madrid'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi final maçında oruç tutacağını açıkladı. Mısırlı futbolcu, "Ben uzun yıllardır oruç tutuyorum. Buna alışığım. Fiziksel değil zihinsel bir olay. Şampiyonlar Ligi final gününde de tutacağım" dedi.
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