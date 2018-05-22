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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Suat Kaya o fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu

ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , 'dan boşalan lük görevine 'ı getirdi.

Göztepenin yeni hocası belli oldu

Bugün, ile yolları ayırdığını açıklayan , teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. 44 yaşındaki teknik direktör ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

2017'nin haziran ayında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un teknik direktörlük görevine getirilen Bayram Bektaş, Ümraniyespor ile 2017-18 Spor Toto 1. Lig sezonunu 59 puanla 4. sırada bitirmiş ve play-off yarı final turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenmişti.

Bektaş, futbolculuk kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların formasını giydi.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 19:46
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