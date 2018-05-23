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Skrtel piyangosu

F.Bahçeli Skrtel için Rangers, 4 milyon Euro önerdi. denetimindeki Kanarya, 33 yaşındaki futbolcuyu satarak ler için kaynak yaratmayı hedefliyor

Skrtel piyangosu
İskoç devi Glascow Rangers, Martin Skrtel için 'nin kapısını çaldı. Rangers'ın yeni hocası olan Steven Gerrard'ın Livepool'dan takım arkadaşı olan Skrtel için ısrarcı olduğu ve İskoç ekibinin Fenerbahçe yönetimine 4 milyon Euro önerdiği öğrenildi. F.Bahçe ise 5 milyon Euro talep ediyor.

YÖNETİMİN ELİ RAHATLAYACAK
UEFA ile yaptığı anlaşma gereği elde ettiği bonservis geliri kadar harcama yapabilen Fenerbahçe, 33 yaşındaki Skrtel'i satarak yeni ler için mali kaynak yaratmaya hedefliyor.

AYKUT KOCAMAN ONAY VERDİ
F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da Skrtel'İn satışına onay verdiği öğrenildi. İskoç ekibinin yöneticileri kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimi ile bu transfer için masaya oturacak.

SKRTEL DE GİTMEK İSTİYOR
Eski takım arkadaşı Gerrard ile çalışmaya sıcak bakan Martin Skrtel'in Rangers'ın teklifine olumlu yaklaştığı konuşuluyor. İskoç ekibinin deneyimli stopere 3 yıllık kontrat önerdiği öne sürüldü.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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