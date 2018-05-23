Bu takımı kuran biziz

A Spor'a konuk olan Galatasaray'ın başkan adayı Dursun Özbek özel açıklamalar yaptı. Özbek, "Anamızın helal sütü kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Çok heyecanlı geçti ama herkes çok mutlu oldu. Takımı kuran ve Fatih hocayı getiren yönetimiz. Fatih hoca geldi ve takımı şampiyon yaptı. Biz de finansal yapıyı hazırladık. Mutluluktan 2 gece uyumadım" dedi. UEFA'nın men cezası vermeyeceğini söyleyen Dursun Özbek, "Şu kadar harcama yap, şu kadar maaş ver.' diyecektir. Bunun için de bir para cezası mutlaka gelecektir. UEFA ile anlaşmayı yeni yönetimin imzalaması gerekiyor" ifadesini kullandı.
NDİAYE'Yİ SATAR MIYDIM!
Dursun Özbek, görevde kalsaydı Ndiaye'yi satmaya yanaşmayacağını söyledi. Özbek, "En güvendiğimiz transferimizdi" diye konuştu.
ÖZBEK'E LUCE GÖNDERMESİ
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek'e "Fatih Terim'i ben getirdim" açıklaması nedeniyle tepki gösterdi. Cengiz, "Özbek, Fatih hoca Milli Takım'ı bıraktıktan sonra neden Lucescu'nun ayağına gitti? Ağustos'tan Aralık'a kadar neden bekledi? Terim'i getiren taraftarın azmidir. Ben onların sesi oldum" dedi.
NDİAYE'Yİ SATAR MIYDIM!
Dursun Özbek, görevde kalsaydı Ndiaye'yi satmaya yanaşmayacağını söyledi. Özbek, "En güvendiğimiz transferimizdi" diye konuştu.
ÖZBEK'E LUCE GÖNDERMESİ
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek'e "Fatih Terim'i ben getirdim" açıklaması nedeniyle tepki gösterdi. Cengiz, "Özbek, Fatih hoca Milli Takım'ı bıraktıktan sonra neden Lucescu'nun ayağına gitti? Ağustos'tan Aralık'a kadar neden bekledi? Terim'i getiren taraftarın azmidir. Ben onların sesi oldum" dedi.
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