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2. projesi Gerson

Siyah-Beyazlılar, Roma kulübüne örneğini verdi ve “Bize kiralayın, Gerson’u parlatalım” dedi. n kulübü bu teklifi sıcak bakarken, gelecek hafta yeni bir görüşme yapılacak

2.Talisca projesi Gerson
Sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş bombalarını patlatmak için düğmeye bastı. Siyah- Beyazlılar'ın çok flaş bir isim konusunda harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin, Roma formasını giyen Brezilyalı süper yetenek Gerson Santos da Silva'ya resmen talip olduğu belirlendi.

​İTALYA'DA GÖRÜŞTÜLER
BAŞKAN Fikret Orman'ın geçtiğimiz hafta gittiği İtalya'da Roma'lı yetkililere Talisca örneğini verdiği ve iki yıllık kiralama teklifinde bulunduğu ifade edildi.

16 MİLYON EURO'YA ALINDI
İtalyan kulübü, Beşiktaş'ın bu önerisine sıcak bakıyor. Sağ kanatta ve orta alanın ortasında oynayabilen 21 yaşındaki Gerson müthiş tekniği ile biliniyor. Sambacı 2016'da 16 milyon Euro'ya Fluminense'den alındı.

​TALISCA TAKIM ARIYOR
Şenol Güneş, " devre arasında imza atmış" dese de Brezilyalı futbolcunun menajeri transfer görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

iÇiN TAViZ VERiLMEYECEK
Beşiktaş yönetimi Demba Ba'yı kadrosuna katmak istiyor. Ancak menajerinin fiyatı yükseltmek için yaptığı oyunlara taviz verilmeyeceği de vurgulandı.

CENGİZ'İN YEDEĞİ OLDU!
Roma yönetimi, şu ana kadar 'ya beklenen uyumu sağlayamayan ve 'in yedeği durumuna düşen Gerson'u kiralamayı düşünüyor. bu nedenle transferde avantajlı durumda.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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