2.Talisca projesi Gerson

Sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş transfer bombalarını patlatmak için düğmeye bastı. Siyah- Beyazlılar'ın çok flaş bir isim konusunda harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin, Roma formasını giyen Brezilyalı süper yetenek Gerson Santos da Silva'ya resmen talip olduğu belirlendi.
İTALYA'DA GÖRÜŞTÜLER
BAŞKAN Fikret Orman'ın geçtiğimiz hafta gittiği İtalya'da Roma'lı yetkililere Talisca örneğini verdiği ve iki yıllık kiralama teklifinde bulunduğu ifade edildi.
16 MİLYON EURO'YA ALINDI
İtalyan kulübü, Beşiktaş'ın bu önerisine sıcak bakıyor. Sağ kanatta ve orta alanın ortasında oynayabilen 21 yaşındaki Gerson müthiş tekniği ile biliniyor. Sambacı 2016'da 16 milyon Euro'ya Fluminense'den alındı.
TALISCA TAKIM ARIYOR
Şenol Güneş, "Talisca devre arasında imza atmış" dese de Brezilyalı futbolcunun menajeri transfer görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
DEMBA BA iÇiN TAViZ VERiLMEYECEK
Beşiktaş yönetimi Demba Ba'yı kadrosuna katmak istiyor. Ancak menajerinin fiyatı yükseltmek için yaptığı oyunlara taviz verilmeyeceği de vurgulandı.
CENGİZ'İN YEDEĞİ OLDU!
Roma yönetimi, şu ana kadar İtalya'ya beklenen uyumu sağlayamayan ve Cengiz Ünder'in yedeği durumuna düşen Gerson'u kiralamayı düşünüyor. Beşiktaş bu nedenle transferde avantajlı durumda.
İTALYA'DA GÖRÜŞTÜLER
BAŞKAN Fikret Orman'ın geçtiğimiz hafta gittiği İtalya'da Roma'lı yetkililere Talisca örneğini verdiği ve iki yıllık kiralama teklifinde bulunduğu ifade edildi.
16 MİLYON EURO'YA ALINDI
İtalyan kulübü, Beşiktaş'ın bu önerisine sıcak bakıyor. Sağ kanatta ve orta alanın ortasında oynayabilen 21 yaşındaki Gerson müthiş tekniği ile biliniyor. Sambacı 2016'da 16 milyon Euro'ya Fluminense'den alındı.
TALISCA TAKIM ARIYOR
Şenol Güneş, "Talisca devre arasında imza atmış" dese de Brezilyalı futbolcunun menajeri transfer görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
DEMBA BA iÇiN TAViZ VERiLMEYECEK
Beşiktaş yönetimi Demba Ba'yı kadrosuna katmak istiyor. Ancak menajerinin fiyatı yükseltmek için yaptığı oyunlara taviz verilmeyeceği de vurgulandı.
CENGİZ'İN YEDEĞİ OLDU!
Roma yönetimi, şu ana kadar İtalya'ya beklenen uyumu sağlayamayan ve Cengiz Ünder'in yedeği durumuna düşen Gerson'u kiralamayı düşünüyor. Beşiktaş bu nedenle transferde avantajlı durumda.
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