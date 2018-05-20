Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Talisca karşılaşmadan sonra taraftara üçlü çektirdi. Ardından takım arkadaşları Talisca'yı havaya atarak ilginç bir uğurlama töreni yaptı. Brezilyalı oyuncu, "Başım dik olarak takımdan ayrılıyorum" ifadesini kullandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Talisca'nın Premier Lig'e gideceğini söyledi. Bu takımın Manchester United olduğu öne sürüldü.
Veda eden Talisca Ada yolcusu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Brezilyalı yıldızın İngiltere’ ye transfer olacağını söyledi
Etiketler: Talisca , Manchester United , Premier Lig , İngiltere
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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