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Veda eden Ada yolcusu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Brezilyalı yıldızın ’ ye transfer olacağını söyledi

Veda eden Talisca Ada yolcusu
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Talisca karşılaşmadan sonra taraftara üçlü çektirdi. Ardından takım arkadaşları 'yı havaya atarak ilginç bir uğurlama töreni yaptı. Brezilyalı oyuncu, "Başım dik olarak takımdan ayrılıyorum" ifadesini kullandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Talisca'nın 'e gideceğini söyledi. Bu takımın olduğu öne sürüldü.
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