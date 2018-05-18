Trabzon’da Rıza Çalımbay vedasını açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezonun değerlendirmesini yaptıktan sonra yönetimle görüşerek vedalaştıklarını ve Kardemir Karabükspor maçı ile görevinin son bulacağını açıkladı.
TRANSFER ÇOK İSTEDİK
Çalımbay, "Las Palmas'tan Remy, Antalya'dan Maicon, Osmanlı'dan Umar, Bursa'dan Kembo, Kayseri'den Mendez'i istedik ama alma imkanımız olmadı" dedi.
TRANSFER ÇOK İSTEDİK
Çalımbay, "Las Palmas'tan Remy, Antalya'dan Maicon, Osmanlı'dan Umar, Bursa'dan Kembo, Kayseri'den Mendez'i istedik ama alma imkanımız olmadı" dedi.
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