Fransa Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Didier Deschamps, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde sakatlanan Olympique Marsilya'dan Dimitri Payet'in yanı sıra Anthony Martial (Manchester United), Alexandre Lacazette (Arsenal), Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), Kingsley Coman (Bayern Münih) gibi önemli isimler, kadroya alınmadı.

2018 Dünya Kupası'nda Avustralya, Peru ve Danimarka'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek Fransa'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Alphone Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Savunma: Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibe (Monaco), Adil Rami (Olympique Marsilya), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid)

Orta saha: Blaise Matuidi (Juventus), N'Golo Kante (Chelsea), Steven N'Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Thomas Lemar (Monaco), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Florian Thauvin (Olympique Marsilya), Ousmane Dembele (Barcelona).