Öncelik yerli hoca

Trabzonspor'da gelecek sezon için teknik adam arayışları hızlı başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından yönetimin ilk hedefi yerli bir teknik adamı takımın başına geçirmek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun, şu an Beşiktaş'ı çalıştıran Teknik Direktör Şenol Güneş ile anlaşmayı çok istediği ancak tecrübeli teknik adamın Siyah-Beyazlı kulüpten ayrılma ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtildi.
5 YERLİ ADAY VAR
Bu nedenle Bordo-Mavililer gündemin ilk sırasına Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Samet Aybaba'yı aldı. Ancak tecrübeli hocanın Bursaspor ile görüşmesi üzerine yönetim pazartesi gününe kadar somut adım atmak istiyor. Yerli hoca adayları Tolunay Kafkas, Giray Bulak, Fatih Tekke ve Mustafa Reşit Akçay. Bu isimlerden sonuç alanımazsa yabancı bir teknik adamla yola devam edilecek.
5 YERLİ ADAY VAR
Bu nedenle Bordo-Mavililer gündemin ilk sırasına Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Samet Aybaba'yı aldı. Ancak tecrübeli hocanın Bursaspor ile görüşmesi üzerine yönetim pazartesi gününe kadar somut adım atmak istiyor. Yerli hoca adayları Tolunay Kafkas, Giray Bulak, Fatih Tekke ve Mustafa Reşit Akçay. Bu isimlerden sonuç alanımazsa yabancı bir teknik adamla yola devam edilecek.
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