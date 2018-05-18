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ini KAP'a bildirdi

, Sırp futbolcusu 'in ini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini KAPa bildirdi

, Sırp futbolcusu 'in ini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Dusko Tosic'in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı

Beşiktaş Futbol A.Ş., futbolcumuz Dusko Tosic'in Guangzhou R&F Football Club'a transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır."

İşte Tosic'in yeni takımının formasıyla fotoğrafları...



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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 10:13
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