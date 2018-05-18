Beşiktaş, Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;
Dusko Tosic'in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı
Beşiktaş Futbol A.Ş., futbolcumuz Dusko Tosic'in Guangzhou R&F Football Club'a transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır."
İşte Tosic'in yeni takımının formasıyla fotoğrafları...
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