Beşiktaş, Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Dusko Tosic'in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı

Beşiktaş Futbol A.Ş., futbolcumuz Dusko Tosic'in Guangzhou R&F Football Club'a transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbolcu Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır."



İşte Tosic'in yeni takımının formasıyla fotoğrafları...





