Üst üste 4. kez Final Four'da Türkiye'yi temsil etme başarısı yakalan Fenerbahçe Doğuş, Euroleague şampiyonlu yolundaki ilk rakibi olan Zalgiris Kaunas karşısına çıkıyor. Final Four ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris'e karşı mücadele edecek olan Fenerbahçe ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başarabilecek mi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise EuroLeague Final Four maçlarının ne zaman oynanacağı oldu. İşte Fenerbahçe Zalgris maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorusunu cevabı ve EuroLeague Final Four hakkında merak edilenler…

FİNAL FOUR HANGİ KANALDA? EUROLEAGU FİNAL FOUR MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Turkish Airlines Euroleague'in yayıncı kuruluşu Digiturk, 18-20 Mayıs tarihleri arasında Belgrad'ta düzenlenecek Final-Four karşılaşmalarını Türksat üzerinden şifresiz yayın da yapan beIN SPORTS HABER HD'den canlı yayınlayacak. Basketbol severler beIN SPORTS 3'den de maçı izleyebilecekler.



FENERBAHÇE DOĞUŞ ZALGRİS MAÇI NE ZAMAN?

Euroleague dörtlü final bu sene Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak. Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Mücadele 18 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak. Rus takımı CSKA Moskova ile İspanyol devi Real Madrid arasındaki basketbol maçı ise aynı gün Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un Zalgiris ile karşılaşacağı ilk maçlar 18 Mayıs tarihinde oynanacak ve 20 Mayıs'ta üçüncülük ile final maçı heyecanı yaşanacak.