Beşiktaş Yönetimi Talisca'nın durumu hakkında net bir karar vermezken ilginç bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcu Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulunarak Siyah-Beyazlı taraftarları üzüntüye uğrattı. FIFA 18 oyununda Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve bunu hikayesinde paylaşan Brezilyalı futbolcu ilginç bir paylaşımda bulundu.
FİKİR AYRILIĞI VAR
Talisca hikayesine, "Üst üste 2 yıl oldu. Beşiktaş'ı asla unutmayacağım" notunu bıraktı. Bu gelişme Siyah- Beyazlı taraftarlar ve camia tarafından ayrılık mesajı olarak yorumlandı. Bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca konusunda fikir ayrılığı yaşadığı ortaya çıktı. Bir grup yöneticinin 21 milyon Euro'luk bonservis bedelini vererek Talisca'nın alınmasını istediği öğrenildi. Bu yöneticilerin, "Talisca'yı alalım ve daha yüksek bir rakama satalım. Bu fırsatı kaçırmayalım. Daha önce Aboubakar'da yaptığımız hatayı tekrarlamayalım" şeklinde görüş bildirdiği öne sürüldü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Talisca hakkında verilecek karar için acele etmediği ve durum değerlendirmesi yaptığı belirlendi.
FİKİR AYRILIĞI VAR
Talisca hikayesine, "Üst üste 2 yıl oldu. Beşiktaş'ı asla unutmayacağım" notunu bıraktı. Bu gelişme Siyah- Beyazlı taraftarlar ve camia tarafından ayrılık mesajı olarak yorumlandı. Bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca konusunda fikir ayrılığı yaşadığı ortaya çıktı. Bir grup yöneticinin 21 milyon Euro'luk bonservis bedelini vererek Talisca'nın alınmasını istediği öğrenildi. Bu yöneticilerin, "Talisca'yı alalım ve daha yüksek bir rakama satalım. Bu fırsatı kaçırmayalım. Daha önce Aboubakar'da yaptığımız hatayı tekrarlamayalım" şeklinde görüş bildirdiği öne sürüldü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Talisca hakkında verilecek karar için acele etmediği ve durum değerlendirmesi yaptığı belirlendi.
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