İngiliz basınına konuşan G.Saray Başkan Yardımıcısı Adil Araboğlu, sezona damgasını vuran Garry Rodrigues'in değerini açıkladı.
Galatasaray yöneticisi resmen açıkladı! İşte Garry Rodrigues için istenen rakam
Etiketler: Newcastle United , Borussia Dortmund , Garry Rodrigues , Galatasaray , ALMANYA , Everton
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