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Galatasaray ilk transferini yaptı! Dorukhan Toköz kimdir?

Galatasaray Süper Lig'de son maçta şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Eskişehirspor'da oynayan ve Ümit Milli Takım'ın yıldızlarından Dorukhan Toköz ile anlaşma sağlandı.

G.Saray ilk transferini yaptı! Sürpriz isim...

Sarı kırmızılılar, Eskişehirspor ve Türkiye Ümit Milli Takımı'nın genç yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı.

Dorukhan'ın önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma imza atması bekleniyor.

Eskişehirspor, Dorukhan Toköz'ün Galatasaray'a transferinden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacak.

Kırmızı siyahlı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta Kırmızı siyahlı formayı giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı.



​DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?
Eskişehirspor alt yapısından çıkan 1996 doğumlu Dorukhan Toköz, savunmanın sağında ve önlibero mevkisinde oynayabiliyor. 21 yaşındaki genç yıldız Ümit Milli Takım ile 8 maça çıkarken bu maçlarda gol sevinci yaşayamadı. 2022 yılında Eskişehirspor ile sözleşmesi bitecek olan oyuncu bu yıl Kırmızı-Siyahlı forma ile çıktığı 32 maçta 1 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi.

21 yaşındaki oyuncu sağ ayağını etkili bir biçimde kullanabiliyor.

  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 10:34
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