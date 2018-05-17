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Cengiz'e 35 Milyon Euro

İtalyan medyasına göre Roma’da oynayan için 30 milyon Euro , Monaco ise 35 milyon Euro’yu gözden çıkardı

Cengize 35 Milyon Euro
Sezon başında 'den İtalyan ekibi Roma'ya 13.5 milyon Euro'ya olan , Çizme'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin kıskacına girdi. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre takımı Arsenal ve Fransız temsilcisi Monaco, genç oyuncuya transfer teklifi yaptı.

MENAJERİ DE TEKLİFİ DOĞRULADI
Cengiz'in menajeri Fali Ramadani gelen teklifleri doğrularken, 'in bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Monaco da Cengiz Ünder için 35 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

ROMA NASIL BİR TEPKİ VERECEK
İtalyan ekibi Roma'nın gelen teklifler sonrasında ne tepki vereceği merakla bekleniyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder ile ilgili konuşan Roma Yönetimi, "Onu satmayacağız" açıklaması yapmıştı.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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