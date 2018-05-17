Cengiz'e 35 Milyon Euro

Sezon başında Başakşehir'den İtalyan ekibi Roma'ya 13.5 milyon Euro'ya transfer olan Cengiz Ünder, Çizme'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin kıskacına girdi. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre İngiltere Premier Lig takımı Arsenal ve Fransız temsilcisi Monaco, genç oyuncuya transfer teklifi yaptı.
MENAJERİ DE TEKLİFİ DOĞRULADI
Cengiz'in menajeri Fali Ramadani gelen teklifleri doğrularken, Arsenal'in bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Monaco da Cengiz Ünder için 35 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
ROMA NASIL BİR TEPKİ VERECEK
İtalyan ekibi Roma'nın gelen teklifler sonrasında ne tepki vereceği merakla bekleniyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder ile ilgili konuşan Roma Yönetimi, "Onu satmayacağız" açıklaması yapmıştı.
MENAJERİ DE TEKLİFİ DOĞRULADI
Cengiz'in menajeri Fali Ramadani gelen teklifleri doğrularken, Arsenal'in bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Monaco da Cengiz Ünder için 35 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
ROMA NASIL BİR TEPKİ VERECEK
İtalyan ekibi Roma'nın gelen teklifler sonrasında ne tepki vereceği merakla bekleniyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder ile ilgili konuşan Roma Yönetimi, "Onu satmayacağız" açıklaması yapmıştı.
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