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gitti gidiyor

Çağlar Söyüncü gitti gidiyor
BUNDESLIGA'DA Freiburg forması giyen 'nün İngiliz devi 'e olacağı haberleri Altınordu'da heyecan yarattı. Bu transfer gerçekleşirse Altınordu kasasına 52.5 milyon TL koyacak.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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