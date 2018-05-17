BUNDESLIGA'DA Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü'nün İngiliz devi Arsenal'e transfer olacağı haberleri Altınordu'da heyecan yarattı. Bu transfer gerçekleşirse Altınordu kasasına 52.5 milyon TL koyacak.
Çağlar Söyüncü gitti gidiyor
Etiketler: Çağlar Söyüncü , Arsenal , transfer
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.