Aman futbolcular duymasın

Göztepe deplasmanından 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğa ulaşacak olan Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarı esiyor... Tecrübeli hoca, son günlerde hem kamuoyunda oluşturulan "Galatasaray kesin şampiyon" algısı hem de yönetimin yaptığı kutlama hazırlıklarından son derece rahatsız.



DIŞ DÜNYA İLE İLİŞKİ KESİLDİ

Başkan Mustafa Cengiz'in önceki gün kutlamalarla ilgili yaptığı açıklamaların Florya'daki konsantrasyonu bozmasından endişe eden tecrübeli hoca, futbolcuların dış dünyayla ilişkisini büyük oranda kesti.



YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞME YAPTI

Florya'daki kutlamalar için hazırlık yapmayı düşünen yöneticilerle görüşen Terim, "Biz İzmir'e gitmeden hiçbir şeye dokunmayın. Ayrıca organizasyondan futbolcuların da haberi olmasın" dedi.



HATA ÇOK PAHALIYA MAL OLUR

Tarihi maç öncesi 'konsantrasyon' mottosuna sıkı sıkıya sarılan Terim, yapılacak bir hatanın çok pahalıya mal olacağını futbolcularına anlatıyor. Tecrübeli hoca, takımdan yine yüksek ciddiyet istiyor.