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Aman futbolcular duymasın

Kutlama çalışmalarından büyük rahatsızlık duyan Terim, ’da hazırlık yapmak isteyen yöneticilere, “Biz ’e gitmeden hiçbir şeye dokunmayın Futbolcular da bunu duymasın” dedi...

Aman futbolcular duymasın
Göztepe deplasmanından 1 puan çıkarması halinde şampiyonluğa ulaşacak olan Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarı esiyor... Tecrübeli hoca, son günlerde hem kamuoyunda oluşturulan "Galatasaray kesin şampiyon" algısı hem de yönetimin yaptığı kutlama hazırlıklarından son derece rahatsız.

DIŞ DÜNYA İLE İLİŞKİ KESİLDİ
Başkan Mustafa Cengiz'in önceki gün kutlamalarla ilgili yaptığı açıklamaların Florya'daki konsantrasyonu bozmasından endişe eden tecrübeli hoca, futbolcuların dış dünyayla ilişkisini büyük oranda kesti.

YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞME YAPTI
Florya'daki kutlamalar için hazırlık yapmayı düşünen yöneticilerle görüşen Terim, "Biz İzmir'e gitmeden hiçbir şeye dokunmayın. Ayrıca organizasyondan futbolcuların da haberi olmasın" dedi.

HATA ÇOK PAHALIYA MAL OLUR
Tarihi maç öncesi 'konsantrasyon' mottosuna sıkı sıkıya sarılan Terim, yapılacak bir hatanın çok pahalıya mal olacağını futbolcularına anlatıyor. Tecrübeli hoca, takımdan yine yüksek ciddiyet istiyor.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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