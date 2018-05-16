UEFA önce görüşecek sonra açıklayacak

Başkan Mustafa Cengiz, UEFA Finansal Fair Play komitesiyle yarın bir görüşme yapacaklarını söyledi. Cengiz, "Ben de Cenevre'ye gideceğim. UEFA'nın bizden istediği açıklık, samimiyet ve doğru söyleme davranışlarını yerine getirdik. Yapacağımız görüşmenin ardından kararlarını açıklayacaklar. Transfer konusunda bazı kısıtlamalar olabilir ancak önümüzdeki sezon Avrupa'da olacağız" dedi.