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Trabzon'dan anlamlı mesaj

Kulübü, ’in ’de yaptığı katliama çok gösterek “ halkı yenilmeyecektir” dedi

Trabzondan anlamlı mesaj
Trabzonspor, 'in halkına yaptığı zulme gösterdi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Filistin halkı ve Filistin coğrafyası kendisine 'dayatılmaya çalışılan' kaderine yenilmeyecektir. Filistin halkının yanındayız" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da İsrail'i kınarken, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisarspor ise cuma günü yapılması planlanan kutlamaları iptal etti.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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