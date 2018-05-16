Trabzonspor, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulme sert tepki gösterdi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Filistin halkı ve Filistin coğrafyası kendisine 'dayatılmaya çalışılan' kaderine yenilmeyecektir. Filistin halkının yanındayız" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da İsrail'i kınarken, Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisarspor ise cuma günü yapılması planlanan kutlamaları iptal etti.
Trabzon'dan anlamlı mesaj
Trabzonspor Kulübü, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama çok sert tepki gösterek “Filistin halkı yenilmeyecektir” dedi
Etiketler: Osman Aşkın Bak , Ziraat Türkiye Kupası , Filistin , İsrail , Trabzonspor , Gazze , sert tepki
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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