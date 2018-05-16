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savaşı!

1 yıl daha kontratı olmasına rağmen B. Dortmund’dan ayrılaca k olan ’e Türkiye’nin iki devi talip oldu . F.Bahçe ve G.Saray yıldız oyuncu için karşı karşıya... Kicker dergisi ile Bild gazetesi de bunu doğruladı. Terim faktörüyle G.Saray daha avantajlı gözükse de F.Bahçe daha yüksek bir teklif yapacak

Nuri Şahin savaşı!
Fenerbahçe ile Galatasaray Nuri Şahin için kozlarını paylaşmaya hazır. 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda Dortmund'dan ayrılacak olan gurbetçi futbolcu için iki ezeli rakip devreye girdi. Alman Kicker dergisi ile Bild gazetesi de bu haberleri doğruladı.

2012'DEKİ SAVAŞI ASLAN KAZANDI
Yaşanan gelişmeler akıllara 2012 yılındaki Hamit Altıntop ini akıllara getirdi. Gurbetçi yıldız için neredeyse 2 ay süren görüşmeler sonucunda Galatasaray Hamit'i Fenerbahçe'nin elinden almıştı.

FENER KESENİN AĞZINI AÇACAK
İlk bakışta Fatih Terim faktörü nedeniyle Galatasaray bir adım önde gibi gözükse de durum tam olarak böyle değil. Çünkü F.Bahçe hem Dortmund'a hem de milli futbolcuya daha güçlü bir teklifle gidecek.

KOCAMAN'IN ARADIĞI ORTA SAHA
Orta sahada oyunun iki yönünü de oynayabilen komple bir futbolcu arayan Aykut Kocaman'ın da sarı- lacivertli yönetime Nuri Şahin'in transfer edilmesini istediği yönetimin de bu doğrultuda hareket ettiği öğrenildi.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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