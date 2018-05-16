Galatasaray'ın futbol sahalarının yaramaz çocuğu Mario Balotelli'yle ilgilendiği iddia edildi.
Mario Balotelli Türkiye'ye transfer oluyor!
Galatasaray'ın futbol sahalarının yaramaz çocuğu Mario Balotelli'yle ilgilendiği iddia edildi.
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , Mario Balotelli , Sarı Kırmızılılar , transfer , Galatasaray , Napoli , Borussia Dortmund
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.