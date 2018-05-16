;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Şampiyonluk haftasının hakemleri belli oldu

yeniden 'de!

Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan spor, ile anlaştı.

Ertuğrul Sağlam yeniden Süper Ligde!

Marius Sumudica ile yollarını ayıran spor, Teknik Direktör ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı kulübün, Ertuğrul Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Sağlam, bugün 18:30'da Kayseri'ye gelecek.

SUMUDİCA'SIZ İLK ANTRENMAN

Bu arada lu futbolcular, Teknik Direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından ilk antrenmana çıktı.

Spor Toto ekiplerinden Kayserispor, ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Yardımcı Antrenör Hakan Ertürk yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Etiketler: , , ,
  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 17:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ