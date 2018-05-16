Finalin adı Erzurum-Gazişehir

Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belli olacağı play-off finalinde Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep karşılaşacak. Yarı final ilk maçında evinde 4-3 yendiği Ümraniyespor'u dün de deplasmanda 2-1 mağlup eden Erzurumspor, final biletini ilk alan takım oldu. Erzurum'a dün Ümraniye ile oynadığı rövanş maçında galibiyeti getiren golleri 58'de Burhan ve 90+6+'da Savage kaydetti. Ümraniye'nin golünü ise 90'da Merthan attı. Yarı finalde dün oynanan diğer maçta Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Bolu'yu deplasmanda 3-1 yendi. Bolu'nun golleri 8' Jefferson, 43'te Del Valle ve 90+3'te Özgürcan'dan geldi. Erzurum ile Gazişehir arasına Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belli olacağı final maçı 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Bursa'da oynanacak.
Spor Toto 1. Lig play-off'larında finale yükselmeyi başaran Erzurumsporlu futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.
Kıran kırana geçen maçta Boluspor'u 3-1 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, final biletini alan taraf olmayı başardı.
Spor Toto 1. Lig play-off'larında finale yükselmeyi başaran Erzurumsporlu futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.
Kıran kırana geçen maçta Boluspor'u 3-1 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, final biletini alan taraf olmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.