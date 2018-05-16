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in adı Erzurum-Gazişehir

1.Lig Play-Off yarı inde Ümraniye’yi eleyen Erzurum ile Blou’yu saf dışı bırakan Gazişehir finale çıktı. İki takım arasında Süepr Lig’e çıkacak olan tarafın belli olacağı final ’ta ’da yonanacak...

Finalin adı Erzurum-Gazişehir
Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belli olacağı play-off inde Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep karşılaşacak. Yarı final ilk maçında evinde 4-3 yendiği Ümraniyespor'u dün de deplasmanda 2-1 mağlup eden Erzurumspor, final biletini ilk alan takım oldu. Erzurum'a dün Ümraniye ile oynadığı rövanş maçında galibiyeti getiren golleri 58'de Burhan ve 90+6+'da Savage kaydetti. Ümraniye'nin golünü ise 90'da Merthan attı. Yarı finalde dün oynanan diğer maçta Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Bolu'yu deplasmanda 3-1 yendi. Bolu'nun golleri 8' Jefferson, 43'te Del Valle ve 90+3'te Özgürcan'dan geldi. Erzurum ile Gazişehir arasına 'e çıkacak olan son takımın belli olacağı final maçı 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Bursa'da oynanacak.



Spor Toto 1. Lig play-off'larında finale yükselmeyi başaran Erzurumsporlu futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.



Kıran kırana geçen maçta Boluspor'u 3-1 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, final biletini alan taraf olmayı başardı.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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