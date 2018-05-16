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Burak oldu

Burak ameliyat oldu
'un golcüsü , 'de fıtık oldu. Burak yaklaşık 1 haftadır 'da bulunuyordu. Ameliyatın başarılı geçtiği ve Burak'ın 1 ay içinde çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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