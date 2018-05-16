Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Berlin'de fıtık ameliyat oldu. Burak yaklaşık 1 haftadır Almanya'da bulunuyordu. Ameliyatın başarılı geçtiği ve Burak'ın 1 ay içinde çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.
Burak ameliyat oldu
Etiketler: Burak Yılmaz , Berlin , ALMANYA , Trabzonspor , ameliyat
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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