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Sporda dev seferberlik

Turkcell’in sponsorluğuyla Gençlik ve ile MilEli ğitim Bakanlığı arasında imzalanan Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Bu projeyle ilkokul 3’t eokuyan 2.5 milyon çocuğun sportif yetenekleri keşfedilecek

Sporda dev seferberlik
Türk sporunda devrim... Gençlik ve ile arasında imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell'in sponsorluğuyla hayata geçirilecek olan ve Spora Yönlendirme Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Tanıtama bakanlar Osman Aşkın Bak ve İsmet Yılmaz da katıldı. Bu projede ilkokul 3. sınıftaki öğrencileri yetenek taramasından geçirilecek.

BUGÜN TOHUMU EKİYORUZ
Yaklaşık 2.5 milyon çocuğun sportif yetenekleri keşfedilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin genç yeteneklerini keşfetmeye geliyoruz. Yarının genç olimpiyat şampiyonları için bugün tohumu ekiyoruz." dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da, "Bu proje ile sadece yetenekli çocukları keşfetmeyeceğiz, gençlerimiz sporla iç içe bübüyüyecekler" diye konuştu.

​PROJENİN SLOGANI: YETENEĞİ KEŞFET
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, projenin sloganının "Yeteneği keşfet" olduğunu belirterek, "Projede bizlere öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

​AİLELER DE EĞİTİLECEK
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde ailelere de eğitim verilecek.
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