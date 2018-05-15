Sporda dev seferberlik

Türk sporunda devrim... Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell'in sponsorluğuyla hayata geçirilecek olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Tanıtama bakanlar Osman Aşkın Bak ve İsmet Yılmaz da katıldı. Bu projede ilkokul 3. sınıftaki öğrencileri yetenek taramasından geçirilecek.
BUGÜN TOHUMU EKİYORUZ
Yaklaşık 2.5 milyon çocuğun sportif yetenekleri keşfedilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin genç yeteneklerini keşfetmeye geliyoruz. Yarının genç olimpiyat şampiyonları için bugün tohumu ekiyoruz." dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da, "Bu proje ile sadece yetenekli çocukları keşfetmeyeceğiz, gençlerimiz sporla iç içe bübüyüyecekler" diye konuştu.
PROJENİN SLOGANI: YETENEĞİ KEŞFET
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, projenin sloganının "Yeteneği keşfet" olduğunu belirterek, "Projede bizlere öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
AİLELER DE EĞİTİLECEK
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde ailelere de eğitim verilecek.
BUGÜN TOHUMU EKİYORUZ
Yaklaşık 2.5 milyon çocuğun sportif yetenekleri keşfedilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin genç yeteneklerini keşfetmeye geliyoruz. Yarının genç olimpiyat şampiyonları için bugün tohumu ekiyoruz." dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da, "Bu proje ile sadece yetenekli çocukları keşfetmeyeceğiz, gençlerimiz sporla iç içe bübüyüyecekler" diye konuştu.
PROJENİN SLOGANI: YETENEĞİ KEŞFET
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, projenin sloganının "Yeteneği keşfet" olduğunu belirterek, "Projede bizlere öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
AİLELER DE EĞİTİLECEK
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde ailelere de eğitim verilecek.
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