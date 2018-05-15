Almanlar'ı 'Korkut'uyor

Stuttgart Teknik Direktörü Tayfun Korkut, aldığı başarılı sonuçlarla Almanya'yı salladı. Türk teknik adam, 21. haftada takımının başına geçti. Stuttgart, 20. hafta sonunda 18 takımlı Bundesliga'da 20 puanla 14. sırada bulunuyordu. Sondan üçüncü sırada yer alan Werder Bremen'in ise 17 puanı vardı.
14 MAÇTA 9 GALİBİYET ALDI
Tayfun Korkut, dipten aldığı takımla büyük başarılara imza attı. Stuttgart ile 14 maça çıkan genç teknik adam bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puan topladı ve ligi 7. sırada bitirdi.
BAYERN'E BİR İLKİ YAŞATTI
Stuttgart son hafta şampiyon Bayern Münih'i deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı. Bu maça dek sahasında namağlup olan ve 16 maçta 11 gol yiyen Bayern, sahasındaki ilk mağlubiyetini aldı.
KUPA FİNALİNİ BEKLEYECEK
Tayfun Korkut'un takımın başına geçmesiyle çıkışa geçen ve ligi 7. sırada bitiren Stuttgart, eğer Bayern Münih Almanya Federasyon Kupası'nı kazanırsa, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak.
14 MAÇTA 9 GALİBİYET ALDI
Tayfun Korkut, dipten aldığı takımla büyük başarılara imza attı. Stuttgart ile 14 maça çıkan genç teknik adam bu maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puan topladı ve ligi 7. sırada bitirdi.
BAYERN'E BİR İLKİ YAŞATTI
Stuttgart son hafta şampiyon Bayern Münih'i deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı. Bu maça dek sahasında namağlup olan ve 16 maçta 11 gol yiyen Bayern, sahasındaki ilk mağlubiyetini aldı.
KUPA FİNALİNİ BEKLEYECEK
Tayfun Korkut'un takımın başına geçmesiyle çıkışa geçen ve ligi 7. sırada bitiren Stuttgart, eğer Bayern Münih Almanya Federasyon Kupası'nı kazanırsa, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak.
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