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tarihe geçti

'ın alt yapısında forma giyen 2000 doğumlu , maçında Galatasaray A Takımı formasını giyerek adını tarihe yazdırdı.

Genç yıldız tarihe geçti

altyapısında forma giyen 18 yaşındaki , ilk kez sarı kırmızılı formayla resmi bir maça çıktı. Ozan Kabak, Galatasaray formasıyla 'de forma giyen 2000 doğumlu ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Türkiye U17 Milli Takımı'nın da formasını giyen Ozan Kabak, savunmanın ortasında ve önünde oynayabiliyor.

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  • 13 Mayıs 2018, Pazar 11:02
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